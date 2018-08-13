شاهد ما قاله ولي العهد السعودي لشاب أصم التقاه أثناء تجوله

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وهو يوجه تحية لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، التقاه صدفة على الطريق.

قال ولي العهد السعودي للشاب عندما شاهده على أحد الطرق السعودية "تامر على شيء"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

صادف الشاب فهد العبد اللطيف، وهو أصم، أثناء تجوله برفقة عائلته الأمير محمد بن سلمان، ليقوم بتصويره وهو في مركبته، وبادر ولي العهد أثناء تجاوزه قائلا من نافذة السيارة: "تامر على شيء".

الشاب وثق الفيديو أثناء تجوله برفقة عائلته.. "تأمر على شيء" هكذا التقى شاب سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ #ولي_العهد على أحد الطرق. https://t.co/YQ7khnPgW7 pic.twitter.com/bNbKlK7EGi — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 13, 2018

​وكان ولي العهد قد التقى قبل أسابيع شبابا في منطقة نيوم، واستجاب لدعوتهم وتناول بعض الطعام معهم في فيديوهات تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي.