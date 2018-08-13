هكذا دعمت شاكيرا بيكيه بعد اعتزاله دوليا

دعمت المطربة الكولومبية، شاكيرا، صديقها، لاعب كرة القدم، جيرارد بيكيه، بعد إعلان اعتزاله اللعب دوليا.

وشاركت المطربة (من أصول لبنانية)، صورة لبيكيه، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وكتبت معها رسالة هي: "لقد انتهيت حبيبي من مرحلة ستظل دائما في قلوبنا، ومن أسعد اللحظات في حياتي عندما رأيتك تفوز في 2010 مع المنتخب الوطني والاحتفال مع أبطال إسبانيا".

وفاز بيكيه مع المنتخب الوطني الإسباني في عام 2010 بكأس العالم.

ونشأت قصة حب شاكيرا وبيكيه، في عام 2011، على الرغم من فارق السن بينهما، وأثمرت علاقتهما عن طفلين.

وأعلن اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي "برشلونة"، أول أمس السبت، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب الماتادور، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، قال بيكيه في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لكأس السوبر الإسباني: "لقد تحدثت مع لويس إنريكي قبل أسبوع أو اثنين، وأخبرته أنني قررت الاعتزال، وهو قرار مدروس للغاية".

وأضاف: "لقد عشت مرحلة جميلة جدا في منتخب إسبانيا، حيث إنها كانت مليئة بالنجاحات والبطولات".

وأشار بيكيه إلى أنه ودع المنتخب الإسباني بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا، وأن هدفه الآن التركيز مع فريقه "برشلونة"، للفوز بالمزيد من الألقاب.

يذكر أن إنريكي، المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني، سيتواجد في طنجة، الأحد، لمتابعة مباراة كأس السوبر الإسباني، والتي ستجمع بين "برشلونة" و"إشبيلية".