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05:57 14 أغسطس/ أب 2018
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    "عليك معرفتها الآن"... 5 حيل لاستخدام واتسآب عبر جهاز الكمبيوتر

    © Photo / Pixabay
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    يتزايد عدد مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية "واتسآب" عبر أجهزة الكمبيوتر يوما بعد يوم، ومع هذه الزيادة، تظهر الحاجة إلى ما يُسهل استخدام التطبيق الأكثر شعبية في العالم.

    في هذا التقرير نستعرض53 حيل وأسرار —لا بد من معرفتها- لاستخدام التطبيق عبر جهاز الكمبيوتر.

    استخدام الاختصارات

    مثل أي برنامج جيد، يحتوي "واتسآب ويب" (whatsapp web) على خاصية الاختصارات، وذلك لتبسيط التعامل مع ميزات التطبيق المختلفة.

    ومن بين هذه الاختصارات استخدام  "Ctrl + N" لبدء محادثة جديدة، و"Ctrl + Shift + M" لوقف تلقي اشعارات من محادثة معينة، فضلا عن "Ctrl + Backspace" لحذف محادثة ما، وغيرها من الاختصارات التي يمكن التعرف عليها عبر التطبيق ذاته.

    وقف الإشعارات

    تعد هذه الحيلة أحد أسرار "واتسآب ويب" التي  لا يعرفها سوى عدد قليل من الناس: إذ يمكن للمستخدم إيقاف الإشعارات، على الرغم من تمكينها افتراضيا، كما يمنع حدوث الإزعاج أثناء فتح البرنامج.

    وللقيام بذلك، ما عليك سوى النقر فوق النقاط الثلاثة لفتح قائمة الخيارات وتحديد "إعدادات". وبمجرد الدخول، تظهر "الإشعارات"، وبالنقر عليها يمكن تشغيل التنبيهات الصوتية وكذلك تنبيهات سطح المكتب. وبهذه الطريقة، لن يظهر أي شيء على شاشتك مرة أخرى.

    استخدام عدة حسابات

    إذا كنت تستخدم "واتسآب ويب"، فقد تعتقد أنه لتسجيل الدخول إلى حساب، يجب عليك تسجيل الخروج من حساب آخر، أليس كذلك؟

    كلا! يمكنك استخدام ملفات تعريف متعددة في نفس الوقت. وفي الواقع، الحل بسيط للغاية. فما عليك سوى فتح نافذة "التصفح المتخفي"، وفتح "واتسآب ويب"  ثم القيام بمسح لرمز الاستجابة السريعة مرة أخرى وسيكون بإمكانك الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك.

    قراءة الرسائل بدون  ظهور العلامة الزرقاء

    يحتاج الكثير من مستخدمي التطبيق لهذه الميزة، لمنع الإحراج الناتج عن عدم القدرة على الرد على بعض الرسائل.

    ويمكن تعطيل هذه الخاصية من خلال إضافة من متصفح غوغل كروم تسمى "WAToolkit" واليت تعمل على عدم ظهور العلامة الزرقاء التي تدل على قراءة الرسائل.

    رفع صوت التطبيق

    يعاني بعض مستخدمي التطبيق من انخفاض صوت الرسائل الصوتية أو حتى مقاطع الفيديو عند تشغيلها عبر التطبيق، لكن مع استخدام اضافة "Zapp" من متصفح كروم، فإنها تتيح رفع مستوى صوت الرسائل الصوتية المسجلة باستخدام ميكروفون الكمبيوتر.

    كما أنها تضاعف سرعة ملفات الرسائل الصوتية المستلمة لذلك لن يستغرق الأمر وقتا أطول للاستماع إلى رسالة صوتية.     

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