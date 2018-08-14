يفبرك وفاته كي لا تستمر زوجته في طلب المال منه (صور)

وأخبر داني جونزاليس، وهو هندوراسي يبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل في الولايات المتحدة، أنه منذ زواجه قبل سنتين، كانت زوجته في هندوراس تطالبه كل أسبوع شاكية بأنه لا يرسل لها الكثير من المال، وأنها في حاجة إلى المزيد. بحسب صحيفة "نيوز 24" الجنوب أفريقية.

وأشار جونزاليس إلى أنه لجأ إلى خطة يائسة لإيقاف زوجته وطلباتها للأبد، وهي أن يوهمهما بأنه مات، وأرسل لها بعض الصور لنفسه وهو مستلقيا على سرير، مع وضعه لكرات قطنية في أنفه وفمه، ومغطاة بورقة بيضاء، كما جرت التقاليد في بلادهم بالنسبة للمتوفيين.

وأرسل جونزاليس، رسالة مصاحبة للصور، تعلمها بأنه توفي إثر إصابته بسرطان وربو.

Man fakes his own death so his wife would stop asking him for money https://t.co/HATbZpf4nE pic.twitter.com/BrLz3hLLle — AdidomeOnline Ghana (@adidomeonline) August 14, 2018

ولكن كشف أمر داني جونزاليس، بعدما انتشرت صوره على شبكات التواصل الاجتماعي، وأبدى العديد من الناس عن شكوكهم في وفاته، خاصة بعدما دقق البعض في الصور، وأدركوا أنه بدا مبتسما في بعضها، وأن الورقة البيضاء التي تغطي جسده كانت في الواقع غطاء وسادة.

ومع ازدياد الشكوك، قررت وسائل الإعلام المحلية التحقيق في الأمر، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا، حتى يكتشفوا تزييف جونزاليس لوفاته، وأنه على قيد الحياة وبصحة جيدة، واعترف على الفور بفبركة موته وفاته، لكنه تحجج بزوجته التي كانت سببا وراء لجوئه لهذه الحيلة.

Man fakes his own death to avoid wife demanding money https://t.co/UQxDFKGv66 pic.twitter.com/odQhPiRnaA — News24 (@News24) August 13, 2018

وقال جونزاليس شاكيا زوجته: "إنها دائما ما تطلب مني إرسال هواتف ذكية، لكنني أرسلت لها بالفعل ستة، ولكن دائما تخبرني بأن الهواتف سرقت".

وفيما سخر بعض مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في هندوراس من عذر داني غونزاليس، بينما تفهم القليل منهم أسبابه، إلا أن الغالبية هاجموه، واعتبروه "ابن جاحد" لأنه تسبب في ألم لآباءه بعدما زيف موته، وقال آخرون إنه كان في إمكانه التوصل إلى طريقة أقل صدمة لوضع حد لمطالب زوجته المالية.