"غوغل" تتتبع تحركاتك... خطوات للبقاء خفيا

كشف باحثو علوم الحاسب في جامعة برينستون الأمريكية، مؤخرا عن حقيقة صادمة بشأن محرك البحث "غوغل" يتتبع تحركاتك، حتى لو أغلقت خاصية "تاريخ المواقع" في هاتفك.

فعلى الرغم من صعوبة الهروب من تجسس "غوغل" عليك وتعقبه لك، لأنه بمجرد اتصالك بالإنترنت من أي جهاز يبرز عنوان "الآي بي"، المعرف الرقمي لأي جهاز، ويحدد موقعه تلقائيا، فإن هناك بعض الحلول التي قد تساعدك على البقاء خفيا، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

© AP Photo / Karly Domb Sadof "خرائط غوغل" تشغل ميزة كشف الكاذبين

أطلق محرك البحث الخاص بك، ثم انتقل إلى عنوان myactivity.google.com، وسجل الدخول إلى "غوغل"، ثم في القائمة الموجودة أعلى اليمين، انتقل إلى "عناصر التحكم في النشاط" "Activity Controls"، وأغلق كلا من "نشاط الويب والتطبيق" و"سجل المواقع" "Web & App Activity" و"Location History"، اللذان من شأنهما وقف تخزين محددات المواقع بدقة عبر حساب "غوغل" الخاص بك.

ولكن في حال وقفك لهذه الإعدادات، فإن "غوغل" ستحذرك من أن بعض خدماتها لن تعمل بشكل جيد، إذ لن يكون مساعد "غوغل" أو الكونسيرج الرقمي أو المتحدث الذكي "غوغل هوم" تحديدا مفيدين لك.

بالنسبة لهواتف "آيفون":

إذا كنت تستخدم "خرائط غوغل"، فاضبط إعداد الموقع إلى "أثناء استخدام" "While Using" التطبيق فقط، وهذا سيمنعه من الوصول إلى موقعك عندما لا يكون نشطا.

ولإجراء هذا التعديل، فعليك الانتقال إلى الإعدادات في هاتفك، ثم إلى الخصوصية، ثم إلى خدمات الموقع، ومن هناك حدد "خرائط غوغل".

أما في متصفح "سفاري"، إذا كنت تستخدم متصفح ويب آخر بخلاف "غوغل"، مثل "بينغ" و"دك دك جو"، فيمكنك إيقاف تشغيل الموقع أثناء التصفح، بالانتقال إلى الإعدادات، ثم إلى الخصوصية، ثم إلى خدمات الموقع، ثم إلى مواقع الويب وتحويلها إلى "أبدا" "Never"، (ولكن هذا لا يمنع المعلنين من معرفة موقعك التقريبي استنادا إلى عنوان "الآي بي" الخاص بك".

كما أنه يمكنك إيقاف تشغيل خدمات الموقع على كل هاتفك الذكي، من الوصول إلى الإعدادات، ثم إلى الخصوصية، ثم إلى خدمات الموقع، إلا أن هذا سينتج عنه أن كلا من "خرائط غوغل" و"خرائط أبل" ستعملان من دون أن يحددوا مكانك على الخريطة، ولن يكون في مقدورهما تقديم التوجيهات لك. بينما سيظل المستجيبون للطوارئ قادرون على العثور عليك إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

بالنسبة لهواتف "أندرويد":

ضمن الإعدادات الرئيسية، انقر على زر "الأمان والموقع" "Security & location"، ثم مرر لأسفل حتى الوصول إلى "الخصوصية" وانقر عليها، لتنتقل بعدها إلى "الموقع"، لكي تتمكن من إيقاف تحديد المواقع في الجهاز بالكامل.

وعلى عكس هواتف "آيفون"، فإنه لا توجد في هواتف "أندرويد" إعداد "أثناء استخدام" "While Using"، وهو ما يعني أنه لا يمكن إيقاف تشغيل خدمات متجر "غوغل بلاي"، والتي تزود التطبيقات الأخرى بموقعك، لذا ما عليك سوى استخدام ما يسمى بـ "App-level permissions"، والتي تطلب منك تسجيل الدخول إلى هاتفك الذكي كـ "ضيف"، ثم مرر لأسفل من أعلى وانقر على علامة الإقحام المتجهة إلى الأسفل، ثم مرة أخرى على رمز الجذع، ولكن يجب أن تكون حريصا في اختيار الخدمات التي ترغب في تسجيل الدخول عليها، مثل متصفح "كروم".