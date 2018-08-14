تسجيل
17:18 14 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    غوغل خرائط

    "غوغل" تتتبع تحركاتك... خطوات للبقاء خفيا

    © AP Photo / Karly Domb Sadof
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    كشف باحثو علوم الحاسب في جامعة برينستون الأمريكية، مؤخرا عن حقيقة صادمة بشأن محرك البحث "غوغل" يتتبع تحركاتك، حتى لو أغلقت خاصية "تاريخ المواقع" في هاتفك.

    فعلى الرغم من صعوبة الهروب من تجسس "غوغل" عليك وتعقبه لك، لأنه بمجرد اتصالك بالإنترنت من أي جهاز يبرز عنوان "الآي بي"، المعرف الرقمي لأي جهاز، ويحدد موقعه تلقائيا، فإن هناك بعض الحلول التي قد تساعدك على البقاء خفيا، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

    غوغل خرائط
    © AP Photo / Karly Domb Sadof
    "خرائط غوغل" تشغل ميزة كشف الكاذبين
    بالنسبة لأي هاتف:

    أطلق محرك البحث الخاص بك، ثم انتقل إلى عنوان myactivity.google.com، وسجل الدخول إلى "غوغل"، ثم في القائمة الموجودة أعلى اليمين، انتقل إلى "عناصر التحكم في النشاط" "Activity Controls"، وأغلق كلا من "نشاط الويب والتطبيق" و"سجل المواقع" "Web & App Activity" و"Location History"، اللذان من شأنهما وقف تخزين محددات المواقع بدقة عبر حساب "غوغل" الخاص بك.

    ولكن في حال وقفك لهذه الإعدادات، فإن "غوغل" ستحذرك من أن بعض خدماتها لن تعمل بشكل جيد، إذ لن يكون مساعد "غوغل" أو الكونسيرج الرقمي أو المتحدث الذكي "غوغل هوم" تحديدا مفيدين لك.

    بالنسبة لهواتف "آيفون":

    إذا كنت تستخدم "خرائط غوغل"، فاضبط إعداد الموقع إلى "أثناء استخدام" "While Using" التطبيق فقط، وهذا سيمنعه من الوصول إلى موقعك عندما لا يكون نشطا.

    ولإجراء هذا التعديل، فعليك الانتقال إلى الإعدادات في هاتفك، ثم إلى الخصوصية، ثم إلى خدمات الموقع، ومن هناك حدد "خرائط غوغل".

    أما في متصفح "سفاري"، إذا كنت تستخدم متصفح ويب آخر بخلاف "غوغل"، مثل "بينغ" و"دك دك جو"، فيمكنك إيقاف تشغيل الموقع أثناء التصفح، بالانتقال إلى الإعدادات، ثم إلى الخصوصية، ثم إلى خدمات الموقع، ثم إلى مواقع الويب وتحويلها إلى "أبدا" "Never"، (ولكن هذا لا يمنع المعلنين من معرفة موقعك التقريبي استنادا إلى عنوان "الآي بي" الخاص بك".

    كما أنه يمكنك إيقاف تشغيل خدمات الموقع على كل هاتفك الذكي، من الوصول إلى الإعدادات، ثم إلى الخصوصية، ثم إلى خدمات الموقع، إلا أن هذا سينتج عنه أن كلا من "خرائط غوغل" و"خرائط أبل" ستعملان من دون أن يحددوا مكانك على الخريطة، ولن يكون في مقدورهما تقديم التوجيهات لك. بينما سيظل المستجيبون للطوارئ قادرون على العثور عليك إذا دعت الحاجة إلى ذلك.   

    بالنسبة لهواتف "أندرويد":

    ضمن الإعدادات الرئيسية، انقر على زر "الأمان والموقع" "Security & location"، ثم مرر لأسفل حتى الوصول إلى "الخصوصية" وانقر عليها، لتنتقل بعدها إلى "الموقع"، لكي تتمكن من إيقاف تحديد المواقع في الجهاز بالكامل.

    وعلى عكس هواتف "آيفون"، فإنه لا توجد في هواتف "أندرويد" إعداد "أثناء استخدام" "While Using"، وهو ما يعني أنه لا يمكن إيقاف تشغيل خدمات متجر "غوغل بلاي"، والتي تزود التطبيقات الأخرى بموقعك، لذا ما عليك سوى استخدام ما يسمى بـ "App-level permissions"، والتي تطلب منك تسجيل الدخول إلى هاتفك الذكي كـ "ضيف"، ثم مرر لأسفل من أعلى وانقر على علامة الإقحام المتجهة إلى الأسفل، ثم مرة أخرى على رمز الجذع، ولكن يجب أن تكون حريصا في اختيار الخدمات التي ترغب في تسجيل الدخول عليها، مثل متصفح "كروم".

    انظر أيضا:

    "غوغل" يسمح لمديرك بالتجسس عليك
    "غوغل" تطرح تحديثا يحاكي أيقونتها الشهيرة
    "غوغل" تحذف 145 تطبيقا خبيثا من متجرها... مازالت ضارة لهؤلاء
    "غوغل" تحتفل بميلاد "أبو الطب الحديث" ابن سينا... أول من حدد أسباب هذه الأمراض
    "غوغل" تكشف موعد "القنبلة" الجديدة المهددة لـ"آبل" و"سامسونغ"
    الكلمات الدلالية:
    هاتف أندرويد, خرائط غوغل, أخبار تكنولوجيا, تكنولوجيا, آيفون, غوغل, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة فوتوغرافية للمصورة كريستينا ماكييفا من سلسلة صور فتاة في ثوب في فينيسيا في إيطاليا
    "فتاة في ثوب" تجوب العالم
    روسيا مستعدة للتخلي عن الدولار في حسابات الانفاق على النفط
    زيادة عدد الدول التي تعتزم التخلي عن الدولار
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك