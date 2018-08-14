ولاية أمريكية تستخدم "المادة القاتلة" في تنفيذ حكم الإعدام لأول مرة

تقوم سلطات ولاية نبراسكا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حكم بالإعدام تستخدم فيه للمرة الأولى، مادة "فنتانيل" القاتلة، المثيرة للجدل.

ووفقا لموقع "إرم نيوز". حقنة "فنتانيل" تتكون من أربع مواد، ثلاث منها لم يسبق أن استخدمت، وهي مخدّر "ديازيبام"، ومسّكن "فنتانيل"، و"سيساتراكوريوم" الذي يرخي العضلات، و"كلوريد البوتاسيوم"، الذي يوقف عمل القلب.