ولاية أمريكية تستخدم "المادة القاتلة" في تنفيذ حكم الإعدام لأول مرة

ووفقا لموقع "إرم نيوز". حقنة "فنتانيل" تتكون من أربع مواد، ثلاث منها لم يسبق أن استخدمت، وهي مخدّر "ديازيبام"، ومسّكن "فنتانيل"، و"سيساتراكوريوم" الذي يرخي العضلات، و"كلوريد البوتاسيوم"، الذي يوقف عمل القلب.الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد ضحاياه عام 2016 أكثر من 20 ألفًا.
ويعد كاري دين مور، المدان بارتكاب جريمتي قتل، في عام 1979، أول من سينفذ فيه حكم الإعدام، منذ عام 1997 في الولاية الأمريكية، فيما دعت منظمات حقوقية لتأجيل تنفيذ الحكم.
وأعرب كاري دين مور، عن رغبته بعدم تأجيل تنفيذ الحكم، بعد أن قضى 38 عاما بالسجن في الانتظار.
وخفضت عقوبة مور، في عام 2015، إلى السجن المؤبد، حين ألغت الولاية حكم الإعدام، لكنها عادت كما كانت مع إعادة إقرار تنفيذ العقوبة القصوى، بعد ذلك بعام إثر استفتاء.
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