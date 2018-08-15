نشرتها مجلة مصرية… صورة نادرة لأول ملوك السعودية محرما بالحج

ووفق حساب الدارة على موقع تويتر، يظهر الملك وفي يمينه الملك سعود وفؤاد حمزة وكيل وزارة الخارجية آنذاك.
#صورة_تاريخية— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) August 14, 2018
#الملك_عبدالعزيز محرماً بالحج قبل أكثر من 100 عام#دارة_الملك_عبدالعزيز#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/FPhbBF5PPD
وكانت الصورة قد نُشِرَت في أحد أعداد مجلة اللطائف المصورة المصرية عام 1912، وذلك قبل أكثر من 100 عام.
ويعتبر الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها. وقد ولد في الرياض لأسرة آل سعود في نجد.
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