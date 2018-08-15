نشرتها مجلة مصرية… صورة نادرة لأول ملوك السعودية محرما بالحج

ووفق حساب الدارة على موقع تويتر، يظهر الملك وفي يمينه الملك سعود وفؤاد حمزة وكيل وزارة الخارجية آنذاك.

وكانت الصورة قد نُشِرَت في أحد أعداد مجلة اللطائف المصورة المصرية عام 1912، وذلك قبل أكثر من 100 عام.

ويعتبر الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها. وقد ولد في الرياض لأسرة آل سعود في نجد.