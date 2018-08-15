"تويتر" يطرح نسخة "استثنائية" في 7 دول عربية

وتحمل النسخة الجديدة اسم "تويتر لايت"، وتضم عددا كبيرا من المزايا الجديدة التي لم تكن متوافرة لمستخدمي تلك النسخة من قبل، وفقا لموقع "سي نت".

© REUTERS / Charles Platiau يتصدرهم ابن سلمان... 5 زعماء عرب لا يملكون حسابا على "تويتر"

وتتضمن النسخة الجديدة، ميزة "الوضع الليلي"، التي تساعد المستخدمين في تصفح الموقع ليلا دون إرهاق أعينهم، بالإضافة إلى ميزة "توفير البيانات"، التي تمكن المستخدمين من توفير استهلاك البيانات بشكل كبير، والتي تعتبر ميزة هامة في الأسواق التي تحتوي على اتصالات لشبكات 2G / 3G، كما أنه تم تحسين ميزة الإخطارات، كما أن حجم تحميله هو 3 ميغابايت فقط.

وللعالم العربي نصيب من نسخة "تويتر لايت"، إذ أنه متوافر حتى الآن في 7 دول عربية عبر تطبيق "غوغل بلاي"، على هواتف "أندرويد"، هي مصر والجزائر تونس واليمن ولبنان والمغرب والأردن.

يذكر أن نسخة "تويتر لايت" أصبحت متوافرة حاليا في 49 دولة، منذ أن أعلنت الشركة عن إطلاقها في عام 2017.