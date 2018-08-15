شاهد... خاتم خطوبة الممثلة الهندية بريانكا شوبرا يلقى رواجا على الإنترنت

كشفت الممثلة الهندية، نجمة بوليوود، بريانكا شوبرا، مؤخرا، عن خاتم خطوبتها الماسي الضخم، من المطرب الأمريكي نيك جوناس.

وأزاحت شوبرا الستار عن خاتم خطوبتها، من خلال صورة "سيلفي"، شاركتها صديقتها، رافينا تاندون، على "إنستغرام"، والذي هو من محلات المجوهرات "تيفانيز" الأمريكي الشهيرة.

ولاقت صورة خاتم بريانكا شوبرا رواجا كبيرا على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

A post shared by Raveena Tandon (@officialraveenatandon) on Aug 14, 2018 at 1:08pm PDT

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي تكشف بريانكا شوبرا (36 عاما) عن خاتم خطوبتها المفاجئة من نيك جوناس (25 عاما)، في شهر يوليو/تموز.

وعلى الرغم من فرض بريانكا شوبرا الخصوصية على خطوبتها من نيك جوناس، إلا أنهما شوهدا سويا في مطار الهند، الأسبوع الماضي.

وناقشت بريانكا شوبرا، مؤخرا، رغبتها في المحافظة على حياتها الخاصة، مؤكدة أنها "ملكها لها وليست للاستهلاك العام".

It looks like Priyanka Chopra has revealed her engagement ring from Nick Jonas — and it's stunning https://t.co/XA1SFs7896 pic.twitter.com/5G10JGTgqL — rolly melanson (@toubib4280) August 15, 2018

Apparently, Priyanka Chopra and Nick Jonas Are Having an Engagement Party in Mumbai This Weekend https://t.co/meeI7pXypr pic.twitter.com/dB9QKw9Fgt — Cosmopolitan (@Cosmopolitan) August 14, 2018

​وقالت: "90% من حياتي للجمهور و10% لي فقط، ولدي الحق في الاحتفاظ بذلك لنفسي".

وذكرت تقارير صحفية في الفترة الماضية، أن دوقة ساسكس، ميغان ماركل، الصديقة المقربة لبريناكا تشوبرا، وافقت على زواجها من نيك جوناس، بعدما لقاء عقد في إنجلترا.