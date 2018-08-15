اتضح أننا نتبع طريقة خاطئة... أسرار بسيطة لطهي بيض مقلي مثالي

وأكد، ريتشور كورنش، أن السر وراء إعداد بيض المقلي المطبوخ بشكل مثالي، هو بوضع غطاء عليه أثناء الطهي، وفقا لصحيفة "ذا دايلي ميل" البريطانية.
وأضاف "من خلال تغطية البيض بغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ أثناء طهيها، تنعكس الحرارة على البيض من الأعلى"، وبالتالي فإنه ينضج بشكل كامل من الأعلى والأسفل.
أما الطاهي الأسترالي كورتس ستون، فكشف عن خدعة فريدة من نوعها للحصول على ألذ بيض مقلي على الإطلاق، وذلك بوضع اللحم المقدد على المقلاة في البداية، ثم يزيله ويترك طبقة الشحوم بدلا من الزيت أو السمن، والتي أكد أنها مثالية لقلي البيض.
Curtis Stone shares his easy cooking method to make the perfect scrambled eggs https://t.co/FnU4lmVW3t pic.twitter.com/7lO2YCNYxL— Nepal Jagran 📰 (@NepalJagran) June 19, 2018
وقال: "حاول إدخال البيض إلى المقلاة برفق ثم ضعيه على جوانب منفصلة عن الشحوم، ولا يهم إذا لمسا بعضهما البعض قليلا".
وينصح الشيف ستون بـ "تقليب البيض بلطف"، مع الحفاظ على سيلان صفار البيض اللذيذ.
Breakfast with fried eggs and bacon — Continental breakfast by katrinshine pic.twitter.com/oTe7psmtLw— Entreplatosyenmisals (@En_mi_salsa) August 15, 2018
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