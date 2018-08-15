أسعار "غالاكسي نوت 9" في 3 دول عربية

بعد أن أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، الأسبوع الماضي، عن أحدث هواتفها الذكية "غالاكسي نوت 9"، أصبح متوافرا للشراء، بالحجز المسبق، في الدول العربية.

وكشفت "سامسونغ الخليج للإلكترونيات" في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، الستار عن أحدث أيقوناتها في عالم الهواتف الذكية "غالاكسي نوت 9"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

© AP Photo / Richard Drew الإعلان رسميا عن "سامسونغ غالاكسي 9"... أسعاره وموعد طرحه

وذكرت الصحيفة، أن أسعار الهاتف في أسواق الإمارات: سعة 128 غيغابايت بـ 3,699 ألف درهم وسعة 512 غيغابايت بسعر 4,599 ألف درهم.

وفي أسواق المملكة العربية السعودية، سيكون الهاتف متاحا بـ 3,599 ألف ريال لنسخة الـ 128 غيغابايت و4,499 ألف ريال لنسخة الـ 512 غيغابايت، وفقا لموقع "أردوريد".

أما في مصر، فظهر سعر هاتف "غالاكسي نوت 9" في أحد متاجر التجزئة الإلكترونية مقابل 18,499 ألف جنيه لنسخة الـ 128 غيغابايت.

ومن المقرر أن يتوافر هاتف "غالاكسي نوت 9" في متاجر التجزئة حول العالم، ابتداءا من 24 أغسطس/ آب الجاري، بـ 4 ألوان، هي الأزرق المحيطي (إلى جانب قلم S Pen أصفر)، والأرجواني، والأسود الحالك، والنحاسي.