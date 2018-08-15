أسعار "غالاكسي نوت 9" في 3 دول عربية

وكشفت "سامسونغ الخليج للإلكترونيات" في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، الستار عن أحدث أيقوناتها في عالم الهواتف الذكية "غالاكسي نوت 9"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
وفي أسواق المملكة العربية السعودية، سيكون الهاتف متاحا بـ 3,599 ألف ريال لنسخة الـ 128 غيغابايت و4,499 ألف ريال لنسخة الـ 512 غيغابايت، وفقا لموقع "أردوريد".
أما في مصر، فظهر سعر هاتف "غالاكسي نوت 9" في أحد متاجر التجزئة الإلكترونية مقابل 18,499 ألف جنيه لنسخة الـ 128 غيغابايت.
ومن المقرر أن يتوافر هاتف "غالاكسي نوت 9" في متاجر التجزئة حول العالم، ابتداءا من 24 أغسطس/ آب الجاري، بـ 4 ألوان، هي الأزرق المحيطي (إلى جانب قلم S Pen أصفر)، والأرجواني، والأسود الحالك، والنحاسي.
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