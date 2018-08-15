الطقس الحار يساعد في الكشف عن مواقع أثرية في بريطانيا

وعلامات المحاصيل هي أنماط من التظليل في المحاصيل والعشب تظهر بوضوح من الجو، وتتشكل على نحو أسرع في الطقس الحار مع جفاف الحقول، مما يجعل الموجة الحارة هذا الصيف مثالية لاكتشاف

© AFP 2018 / Martin Bureau وفاة 14 في اليابان بسبب موجة حارة

مثل هذه المواقع، وفقا لـ"رويترز".

ويحاول علماء الآثار في هيئة إنجلترا التاريخية تحقيق أكبر استفادة من الطقس الحار، للبحث عن أنماط تكشف عن المواقع القديمة المدفونة، من يوركشاير في الشمال إلى كورنوول في الجنوب الغربي.

وقال، داميان جرادي، مدير الاستطلاع الجوي في هيئة إنجلترا التاريخية: "اكتشفنا مئات المواقع الجديدة هذا العام والتي تمتد على مدى نحو ستة آلاف عام من تاريخ إنجلترا".

ويقوم علماء الآثار، بتخطيط المواقع لتحديد أهمية الأطلال تحت الأرض، وأفضل السبل لحمايتها.