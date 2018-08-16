تعرف على درجة الحرارة الأنسب لنفسية الإنسان

ونقلت مجلة فوكاس الإيطالية عن فريق من علماء نفسيين من جامعتي ميلبورن وبكين، قولهم بأن العيش في هدوء نفسي يتطلب درجة حرارة طقس تبلغ 22 درجة مئوية.
وقال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة ويدعى، صموئيل غوسلينغ، أن البشر من ذوات الدم الحار لذلك فإنهم في حاجة دائمة إلى الشعور بالاعتدال الحراري.
يشار إلى أن العلماء نفوا أن يكون للعوامل المناخية الأخرى مثل معدل الرطوبة وسرعة الرياح تأثيرات ملحوظة على الشخصية، كما أشاروا إلى أن الدراسة رصدت الفروق بين شخصيات الشعوب التي تعيش في درجات حرارة مختلفة وليس تأثير الحرارة ذاتها على الشخصية.
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