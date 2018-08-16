بالفيديو...معركة بين صياد وأسماك القرش من يفوز

ويظهر في الفيديو كيف أن الصياد يكاد يصبح ضحية لأسماك القرش عندما كان يصطاد السمك. وجرى هذا الحدث في إقليم كرادسنودار ونشر الفيديو على الانتسغرام.
وسبحت إليه سمكة القرش بعد أن تمكن من اصطياد سمكة، وعلى ما يبدو جذبت رائحة السمكة القرش المفترس.
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ويسمع في الفيديو صراخ وبعد ذلك يبدأ الصياد بالدفاع عن نفسه. ويطعن القرش في رأسه فيبتعد عن المكان. ولكن تظهر سمكة قرش أخرى ويضرب الصياد مرة أخرى بالسكين وبعد ذلك يسبح إلى يخته الذي يقف بالقرب منه.
ويستقبله زميله على السفينة ويأخذ منه السمكة.
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