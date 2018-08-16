نادي كرة قدم يبيع 18 لاعبا ليشتري 10 رؤوس ماعز (صور)

Isparta Gülspor, yetiştirdiği futbolculardan 18'ini satıp elde edilen 15 bin TL ile 10 keçi satın aldı. Bir çiftlikte bakımı yapılan keçilerden ilk yılda 4-5 bin TL süt geliri ve 20 yavru bekleniyor. Elde edilen gelir, kulübün giderlerinde kullanılacak. https://t.co/117UNNIrEj pic.twitter.com/fElC2xTs9Z