نادي كرة قدم يبيع 18 لاعبا ليشتري 10 رؤوس ماعز (صور)

وأفادت القناة أن الصفقة جلبت للنادي 15 ألف ليرة أو ما يعادل 2200 يورو.
وتخطط إدارة النادي لكسب 5 آلاف ليرة، أي ما يعادل 728 يورو، لتأمين احتياجات النادي.
وكانت نادي كرة القدم التركي "غلطة سراي" قد أجرى أول محادثات، في وقت سابق، لشراء لاعب "زينيت" الروسي دزوبا، إلا أن اللاعب أعلن أنه لا يخطط للانتقال إلى تركيا.
Isparta Gülspor, yetiştirdiği futbolculardan 18'ini satıp elde edilen 15 bin TL ile 10 keçi satın aldı. Bir çiftlikte bakımı yapılan keçilerden ilk yılda 4-5 bin TL süt geliri ve 20 yavru bekleniyor. Elde edilen gelir, kulübün giderlerinde kullanılacak. https://t.co/117UNNIrEj pic.twitter.com/fElC2xTs9Z— Skoraltligler (@skoraltligler) August 15, 2018
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