تعرف على مصير فرنسي أبلغ عن قنبلة على متن طائرة كي يلحق بها

حاول الشاب الفرنسي جاكوب مئير، تأجيل إقلاع الرحلة عن طريق مكالمة هاتفية يبلغ فيها الشرطة بوجود قنبلة على متن الطائرة، بحسب "رويترز".
وتسبب هذا البلاغ في إعادة تفتيش الركاب وتأجيل الرحلة 90 دقيقة، وتوصلت التحقيقات إلى أن البلاغ الكاذب جاء باستخدام نفس رقم الهاتف المسجل في حجز مئير.
وألقت الشرطة القبض على مئير عندما عاد إلى المطار ليأخذ طائرة أخرى للولايات المتحدة يوم 22 مايو/ أيار، وزعم أنه فقد شريحة هاتفه المحمول، إلا أنه أقر يوم الثلاثاء في محكمة لويس كراون بتقديم معلومات خاطئة عن مادة من المحتمل أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان، وصدر ضده حكم بالسجن عشرة أشهر.
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