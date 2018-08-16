تعرف على مصير فرنسي أبلغ عن قنبلة على متن طائرة كي يلحق بها

لجأ أمين مكتبة فرنسي إلى حيلة بعد أن تأخر عن اللحاق بالطائرة المتجهة من لندن إلى لوس أنجليس.

حاول الشاب الفرنسي جاكوب مئير، تأجيل إقلاع الرحلة عن طريق مكالمة هاتفية يبلغ فيها الشرطة بوجود قنبلة على متن الطائرة، بحسب "رويترز".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi إيران تكشف عن طائرة دون طيار ذات مدى خارق

واتصل مئير الذي يعيش شرقي لندن بالشرطة، قبل ثماني دقائق من انطلاق الطائرة التابعة للخطوط الجوية النرويجية، من مطار جاتويك يوم 11 مايو/ أيار لأنه تأخر كثيرا ورفض موظفو الشركة السماح له بالركوب.

وتسبب هذا البلاغ في إعادة تفتيش الركاب وتأجيل الرحلة 90 دقيقة، وتوصلت التحقيقات إلى أن البلاغ الكاذب جاء باستخدام نفس رقم الهاتف المسجل في حجز مئير.

وألقت الشرطة القبض على مئير عندما عاد إلى المطار ليأخذ طائرة أخرى للولايات المتحدة يوم 22 مايو/ أيار، وزعم أنه فقد شريحة هاتفه المحمول، إلا أنه أقر يوم الثلاثاء في محكمة لويس كراون بتقديم معلومات خاطئة عن مادة من المحتمل أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان، وصدر ضده حكم بالسجن عشرة أشهر.