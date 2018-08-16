"ألروسا" تعرض 200 ماسة كبيرة بمزاد في إسرائيل

أعلنت شركة "ألروسا" أكبر منتج للماس في روسيا، اليوم الخميس، أنها ستعقد مزادا لبيع الماسات ذات الأحجام الكبيرة (التي تزن أكثر من 10.8 قراط) في إسرائيل ما بين 19 آب/ أغسطس و6 أيلول/ سبتمبر.

موسكو — سبوتنيك. قال مدير شبكة التسويق في شركة "ألروسا"، يفغيني أغوريفا، في بيان: "سيضم المزاد 202 ماسة من الأحجار الكريمة — نهاية موسم الصيف — أفضل وقت للتداول، فيزداد الطلب على الماس الخام، بما في ذلك بإسرائيل، حيث هناك طلب دائم على منتجاتنا، وغالبية الشركات المحلية متخصصة بدقة بمواد الخام — الألماس — للحجم الكبير، وبالنظر إلى هذه العوامل، قمنا بمراجعة خططنا وزيادة عدد الأحجار المعروضة للبيع في المزاد، ونحن نتطلع إلى الطلب الجيد، ونتائج تجارية إيجابية".

© REUTERS / Paul Hanna بالصور..راموس يطلب يد صديقته بعشاء رومانسي وخاتم ألماس

هذا وأعلنت شركة "ألروسا"، في 4 تموز/ يوليو، أنها باعت في مزاد دولي في مدينة فلاديفوستوك شرق روسيا، أحجار ألماس كبيرة بقيمة 17 مليون دولار، وتخطط الشركة الى إجراء مزاد آخر في مدينة رامات — غان الإسرائيلية حيث سيتم عقده في تشرين الثاني/ نوفمبر.

يذكر أن شركة "ألروسا" أكبر منتج للألماس في روسيا. ويمثل إنتاجها 95 بالمائة من إنتاج روسيا، و29 بالمائة من إنتاج الألماس في العالم. وتقوم الشركة بأعمال التنقيب واستخراج الأحجار الثمينة في كل من جمهورية ياقوتيا ومقاطعة أرخانغيلسك بشمال شرقي وشمال غربي روسيا، عن طريق تطوير 11 أنبوبا للكمبرلايت و 16 حقل طمي. وذلك بالإضافة إلى أعمال التنقيب في أفريقيا، وزادت "ألروسا" في نهاية عام 2017 حجم إنتاجها من الألماس بنسبة 6 بالمئة ليصل إلى 39.6 مليون قيراط.

وتعتبر الاحتياطات المؤكدة التي تمتلكها هذه الشركة، كافية للحفاظ على معدل الاستخراج الحالي على مدى 18 إلى 20 عاماً المقبلة. ويبلغ حجم الاحتياطات الافتراضية للشركة الروسية، ما يقرب من ثلث إجمالي الاحتياطات العالمية.