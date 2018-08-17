شاهد... محمد رمضان وياسمين صبري وآسر ياسين يتنافسون على إيرادات أفلام العيد

أيام ويحل عيد الأضحى، والذي تستقبل معه سينما العالم العربي، مجموعة من الأفلام الجديدة، التي ستتنافس على حصد أعلى إيرادات في شباك التذاكر.

ويشهد سباق عيد الأضحى السينمائي هذا العام، منافسة مجموعة متميزة من ألمع نجوم الوطن العربي، وأكثرهم جدلا، بالإضافة إلى تنوع في المضمون يصب في مصلحة الجمهور، بتنوع أذواقه الفنية.

1- "الديزل"

من بطولة الممثل المصري، محمد رمضان، والممثلة المصرية، ياسمين صبري، في ثاني تعاون فني بينهما، بعد المسلسل فائق النجاح "الأسطورة"، في رمضان 2016.

وتدور أحداث فيلم "الديزل" حول الدوبلير "بدر الديزل"، الذي يعيش فى حارة شعبية، ويمر بالعديد من المواقف، حيث يتعرف على نجمة سينمائية شهيرة "دنيا الصياد"، التي تعمل خطيبته عفاف مساعدة لها، وتتطور الأحداث وتقتل عفاف، ويقرر هو الانتقام من القاتل.

2- "تراب الماس"

وهو مستوحى من واحدة من أكثر الروايات مبيعا، بذات الاسم، للروائي، أحمد مراد، ويلعب بطولتها على الشاشة الفضية، آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني وشيرين رضا ومحمد ممدوح، وعزت العلايلي.

وتدور أحداث الفيلم حول "طه" مندوب الدعاية في إحدى شركات الأدوية، الذي يعيش حياة باهتة رتيبة، ويجيد العزف على الدرامز، ويتمكن بلباقته الكبيرة ومظهره الجيد في أن يستميل أكبر الأطباء للأدوية التي يروج لها.

ولكن عندما تحدث جريمة قتل غامضة، يتداعى عالم طه بالكامل إلى الأبد، ويبدأ في اكتشاف الكثير من الأسرار التي تدخل به إلى عالم جديد قوامه الجريمة والفساد.

3- "بني آدم"

بعد أن غاب عن جمهور الشاشة الصغيرة في رمضان هذا العام، منذ مسلسله "كفر دلهاب" في رمضان 2017، قرر الممثل يوسف الشريف أن يطل عليهم من خلال السينما في فيلم "بني آدم".

وتدور أحداث الفيلم في إطار بوليسي تشويقي مثير، حول رجل الأعمال "آدم" الذي يتهم بأعمال إجرامية، في الوقت الذي تلجأ إليه الشرطة في مهمة خطيرة.

4- "البدلة"

أحدث أفلام المطرب المصري، تامر حسني، والذي يتعاون فيه مع المذيع والممثل الكوميدي، أكرم حسني، صاحب الشخصية الشهيرة "سيد أبو حفيطة"، مقدم برنامج "أسعد الله مساءكم" على محطة "إم بي سي".

وتدور الاحداث حول "أكرم"، الذي يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكرية، فيقرر ارتداء زي الشرطة، ما يتسبب في وقوعه في أزمة لانتحاله صفة ضابط شرطة، في الوقت الذي يبحث فيه عن ملف معين فتقع له العديد من المفارقات.

5- "سوق الجمعة"

يدخل الفيلم في عالم سوق الجمعة الذي يرتاده الفقراء كل ـسبوع، والارتحال مع التجار المتواجدين وحياتهم الشخصية وتعاملاتهم مع الزبائن.

والفيلم من إخراج سامح عبد العزيز، وهو قصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وصبري فواز ودلال عبد العزيز وريهام عبد الغفور ونسرين أمين وسهر الصايغ ومحمد عز.

6- بيكيا

من بطولة محمد رجب وآيتن عامر ومحمد لطفي، ومن إخراج محمد حمدي، وتدور أحداثه حول باحث في أدوية السرطان والإيدز، تعلم منظمة دولية أنه يملك بحثا يخلص البشرية من هذه الأمراض، فتحاول خطفه، فيضطر للهرب، والتظاهر بفقدان الذاكرة، ويعيش داخل "مقلب خردة"، لحين الانتهاء من بحثه العلمي.