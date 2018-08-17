تسجيل
10:36 17 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    ياسمين صبري

    شاهد... محمد رمضان وياسمين صبري وآسر ياسين يتنافسون على إيرادات أفلام العيد

    facebook/ياسمين صبري Yasmine Sabri
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أيام ويحل عيد الأضحى، والذي تستقبل معه سينما العالم العربي، مجموعة من الأفلام الجديدة، التي ستتنافس على حصد أعلى إيرادات في شباك التذاكر.

    ويشهد سباق عيد الأضحى السينمائي هذا العام، منافسة مجموعة متميزة من ألمع نجوم الوطن العربي، وأكثرهم جدلا، بالإضافة إلى تنوع في المضمون يصب في مصلحة الجمهور، بتنوع أذواقه الفنية.

    1- "الديزل"

    من بطولة الممثل المصري، محمد رمضان، والممثلة المصرية، ياسمين صبري، في ثاني تعاون فني بينهما، بعد المسلسل فائق النجاح "الأسطورة"، في رمضان 2016.

    وتدور أحداث فيلم "الديزل" حول الدوبلير "بدر الديزل"، الذي يعيش فى حارة شعبية، ويمر بالعديد من المواقف، حيث يتعرف على نجمة سينمائية شهيرة "دنيا الصياد"، التي تعمل خطيبته عفاف مساعدة لها، وتتطور الأحداث وتقتل عفاف، ويقرر هو الانتقام من القاتل.

    2- "تراب الماس"

    وهو مستوحى من واحدة من أكثر الروايات مبيعا، بذات الاسم، للروائي، أحمد مراد، ويلعب بطولتها على الشاشة الفضية، آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني وشيرين رضا ومحمد ممدوح، وعزت العلايلي.

    وتدور أحداث الفيلم حول "طه" مندوب الدعاية في إحدى شركات الأدوية، الذي يعيش حياة باهتة رتيبة، ويجيد العزف على الدرامز، ويتمكن بلباقته الكبيرة ومظهره الجيد في أن يستميل أكبر الأطباء للأدوية التي يروج لها.

    ولكن عندما تحدث جريمة قتل غامضة، يتداعى عالم طه بالكامل إلى الأبد، ويبدأ في اكتشاف الكثير من الأسرار التي تدخل به إلى عالم جديد قوامه الجريمة والفساد.

    3- "بني آدم"

    بعد أن غاب عن جمهور الشاشة الصغيرة في رمضان هذا العام، منذ مسلسله "كفر دلهاب" في رمضان 2017، قرر الممثل يوسف الشريف أن يطل عليهم من خلال السينما في فيلم "بني آدم".   

    وتدور أحداث الفيلم في إطار بوليسي تشويقي مثير، حول رجل الأعمال "آدم" الذي يتهم بأعمال إجرامية، في الوقت الذي تلجأ إليه الشرطة في مهمة خطيرة.

    4- "البدلة"

    أحدث أفلام المطرب المصري، تامر حسني، والذي يتعاون فيه مع المذيع والممثل الكوميدي، أكرم حسني، صاحب الشخصية الشهيرة "سيد أبو حفيطة"، مقدم برنامج "أسعد الله مساءكم" على محطة "إم بي سي".

    وتدور الاحداث حول "أكرم"، الذي يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكرية، فيقرر ارتداء زي الشرطة، ما يتسبب في وقوعه في أزمة لانتحاله صفة ضابط شرطة، في الوقت الذي يبحث فيه عن ملف معين فتقع له العديد من المفارقات.

    5- "سوق الجمعة"

    يدخل الفيلم في عالم سوق الجمعة الذي يرتاده الفقراء كل ـسبوع، والارتحال مع التجار المتواجدين وحياتهم الشخصية وتعاملاتهم مع الزبائن.

    والفيلم من إخراج سامح عبد العزيز، وهو قصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وصبري فواز ودلال عبد العزيز وريهام عبد الغفور ونسرين أمين وسهر الصايغ ومحمد عز.

    6- بيكيا

    من بطولة محمد رجب وآيتن عامر ومحمد لطفي، ومن إخراج محمد حمدي، وتدور أحداثه حول باحث في أدوية السرطان والإيدز، تعلم منظمة دولية أنه يملك بحثا يخلص البشرية من هذه الأمراض، فتحاول خطفه، فيضطر للهرب، والتظاهر بفقدان الذاكرة، ويعيش داخل "مقلب خردة"، لحين الانتهاء من بحثه العلمي.        

    انظر أيضا:

    هجوم كاسح على محمد رمضان بسبب أغنية "أنا الملك"... والممثل يرد
    محمد رمضان يثير الجدل مجددا على مواقع التواصل بفيديو "نمبر وان"
    محمد رمضان يحصل على جائزة من "يوتيوب" (فيديو)
    بعد 6 أيام فقط من عرضه... الأخطاء تتوالى في مسلسل محمد رمضان "نسر الصعيد"
    هذا المسلسل يتابعه محمد صلاح في رمضان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار عيد الأضحى, سينما, عيد الأضحى, أفلام, منة شلبي, أكرم حسني, يوسف الشريف, تامر حسني, آسر ياسين, ياسمين صبري, محمد رمضان, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة للمصور كريستيان فيزل، الذي فاز بالمركز الثالث في فئة مفهوم لمجلة الصور تحت الماء لعام 2018
    الفائزون في مسابقة التصوير تحت الماء لعام 2018
    يا جماعة، العقوبات صارت ثقل كبير علي!
    يا جماعة العقوبات صارت ثقلا كبيرا علي!
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك