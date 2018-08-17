بالصور... الممثلات الأكثر دخلا لعام 2018

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية للمال والأعمال، أمس الخميس، قائمتها السنوية لأعلى 10 ممثلات أجرا للعام الحالي 2018، والتي شملت مفاجأة، هي خروج الفائزة بالمركز الأول في العام الماضي، إيما ستون، من قائمة هذا العام.

المركز العاشر — جال جادوت

جاءت في المركز الأخير وللمرة الأولى في تاريخ مجلة "فوربس"، الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، بأجر يصل إلى 10 مليون دولار، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته من تجسيدها لشخصية البطلة الخارقة "واندر وومان"، في أفلام "دي سي"، والذي تستعد للظهور به في جزء جديد يحمل اسم "واندر وومان 1984"، الذي سيعرض في العام المقبل 2019.

© AFP 2018 / Jean-Baptiste Lacroix الممثلة غال غادوت

المركز التاسع — ميليسا مكارثي

تفوقت الممثلة الكوميدية الأمريكية، ميليسا مكارثي على جال جادوت، بحصولها على أجر 12 مليون دولار، عن أفلامها المقبلة "ذا هابي تايم" والدراما "كان يو أفر فورجيف مي".

© AFP 2018 / Valerie Macon الممثلة ميليسا مكارتي

المركز الثامن — كيت بلانشيت

جاءت الممثلة الأسترالية، الحائزة على الأوسكار، كيت بلانشيت، في المركز الثامن، بأجر 12 مليون ونصف المليون دولار، من دورها الشرير في ثالث وأحدث أفلام البطل الخارق "ثور" لعام 2017، بعنوان "راجناروك"، بالإضافة إلى بطولتها للفيلم الجديد "ذا هاوس ويذ إيه كلوك إن إتس وولز".

© AP Photo / Joel C Ryan الممثلة كيت بلانشيت

المركز السابع — جوليا روبرتس

تتلقى الممثلة الأمريكية، جوليا روبرتس أجر 13 مليون دولار، حصيدة أفلامها الناجحة في الماضي، بالإضافة إلى النجاح الذي حققته من أحدث أفلامها "واندر"، الذي بلغت إيراداته العالمية 310 مليون دولار، وتلعب في أحداثه دور أم لطفل مشوه.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova الممثلة جوليا روبيرتس

المركز السادس — ميلا كونيس

تمكنت الممثلة الأمريكية من أصول أوكرانية، ميلا كونيس من التفوق على المخضرمة جوليا روبرتس، ليصل أجرها إلى 16 مليون دولار، وذلك عن بطولتها الصوتية في مسلسل الكرتون الكوميدي للبالغين، "فاميلي غاي"، ومن نجاح الجزء الثاني من فيلمها "باد مامز كريسماس"، الذي جنى إيرادات بلغت 130 دولار، في مقابل أن ميزانية إنتاجه بلغت 28 مليون دولار فقط.

© AP Photo / Jordan Strauss الممثلة ميلا كونيس

المركز الخامس- ريس ويذرسبون

جاءت الممثلة الأمريكيةـ ريس ويذرسبون (42 عاما) في المركز الخامس، بتحقيقها 16.5 مليون دولار.

© AP Photo / Invision for the Television Academy/Danny Moloshok الممثلة ريز ويذرسبون

المركز الرابع- جينيفر لورانس

احتلت المركز الرابع في القائمة، الأمريكية جنيفر لورنس (28 عاما)، والتي جسدت دور البطولة في فيلمين لم يحققا نجاحا كبيرا، هما "ماذر" و"ريد سبارو"، لكن العائدات استمرت من دورها في سلسلة أفلام "إكس من" وعقود مع دار أزياء كريستيان ديور، وحققت لورانس دخلا بلغ 18 مليون دولار، أي أقل بـ 6 ملايين دولار عما جنته في العام السابق.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan الممثلة جينيفر لورنس

المركز الثالث- جينيفر أنيستون

جاءت الأمريكية جنيفر أنيستون (49 عاما) التي مازالت تحقق مكاسب من مسلسل "فريندز" من التسعينيات في المرتبة الثالثة، بدخل بلغ 19.5 مليون دولار، كما حصلت على أموال من دعمها لمنتجات تروج لها.

© AP Photo / Francois Mori الممثلة جينيفر أنيستون

المركز الثاني- أنجيلينا جولي

جنت الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي (43 عاما) 28 مليون دولار، بما يعود الفضل فيه بشكل كبير لأجرها عن الجزء الثاني من فيلم "ماليفسنت"، والمقرر عرضه في عام 2020.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer الممثلة أنجلينا جولي