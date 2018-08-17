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13:54 17 أغسطس/ أب 2018
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    الممثلة سكارليت جوهانسون

    بالصور... الممثلات الأكثر دخلا لعام 2018

    © Sputnik . Catherine Chesnokov
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    نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية للمال والأعمال، أمس الخميس، قائمتها السنوية لأعلى 10 ممثلات أجرا للعام الحالي 2018، والتي شملت مفاجأة، هي خروج الفائزة بالمركز الأول في العام الماضي، إيما ستون، من قائمة هذا العام.

    المركز العاشر — جال جادوت

    جاءت في المركز الأخير وللمرة الأولى في تاريخ مجلة "فوربس"، الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، بأجر يصل إلى 10 مليون دولار، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته من تجسيدها لشخصية البطلة الخارقة "واندر وومان"، في أفلام "دي سي"، والذي تستعد للظهور به في جزء جديد يحمل اسم "واندر وومان 1984"، الذي سيعرض في العام المقبل 2019.

    الممثلة غال غادوت
    © AFP 2018 / Jean-Baptiste Lacroix
    الممثلة غال غادوت

    المركز التاسع — ميليسا مكارثي

    تفوقت الممثلة الكوميدية الأمريكية، ميليسا مكارثي على جال جادوت، بحصولها على أجر 12 مليون دولار، عن أفلامها المقبلة "ذا هابي تايم" والدراما "كان يو أفر فورجيف مي".

    الممثلة ميليسا مكارتي
    © AFP 2018 / Valerie Macon
    الممثلة ميليسا مكارتي

    المركز الثامن — كيت بلانشيت

    جاءت الممثلة الأسترالية، الحائزة على الأوسكار، كيت بلانشيت، في المركز الثامن، بأجر 12 مليون ونصف المليون دولار، من دورها الشرير في ثالث وأحدث أفلام البطل الخارق "ثور" لعام 2017، بعنوان "راجناروك"، بالإضافة إلى بطولتها للفيلم الجديد "ذا هاوس ويذ إيه كلوك إن إتس وولز".

    الممثلة كيت بلانشيت
    © AP Photo / Joel C Ryan
    الممثلة كيت بلانشيت

    المركز السابع — جوليا روبرتس

    تتلقى الممثلة الأمريكية، جوليا روبرتس أجر 13 مليون دولار، حصيدة أفلامها الناجحة في الماضي، بالإضافة إلى النجاح الذي حققته من أحدث أفلامها "واندر"، الذي بلغت إيراداته العالمية 310 مليون دولار، وتلعب في أحداثه دور أم لطفل مشوه.

    الممثلة جوليا روبيرتس
    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
    الممثلة جوليا روبيرتس

    المركز السادس — ميلا كونيس

    تمكنت الممثلة الأمريكية من أصول أوكرانية، ميلا كونيس من التفوق على المخضرمة جوليا روبرتس، ليصل أجرها إلى 16 مليون دولار، وذلك عن بطولتها الصوتية في مسلسل الكرتون الكوميدي للبالغين، "فاميلي غاي"، ومن نجاح الجزء الثاني من فيلمها "باد مامز كريسماس"، الذي جنى إيرادات بلغت 130 دولار، في مقابل أن ميزانية إنتاجه بلغت 28 مليون دولار فقط. 

    الممثلة ميلا كونيس
    © AP Photo / Jordan Strauss
    الممثلة ميلا كونيس

    المركز الخامس- ريس ويذرسبون

    جاءت الممثلة الأمريكيةـ ريس ويذرسبون (42 عاما) في المركز الخامس، بتحقيقها 16.5 مليون دولار.

    الممثلة ريز ويذرسبون
    © AP Photo / Invision for the Television Academy/Danny Moloshok
    الممثلة ريز ويذرسبون

    المركز الرابع- جينيفر لورانس

    احتلت المركز الرابع في القائمة، الأمريكية جنيفر لورنس (28 عاما)، والتي جسدت دور البطولة في فيلمين لم يحققا نجاحا كبيرا، هما "ماذر" و"ريد سبارو"، لكن العائدات استمرت من دورها في سلسلة أفلام "إكس من" وعقود مع دار أزياء كريستيان ديور، وحققت لورانس دخلا بلغ 18 مليون دولار، أي أقل بـ 6 ملايين دولار عما جنته في العام السابق.

    الممثلة جينيفر لورنس
    © AP Photo / Invision/Joel C Ryan
    الممثلة جينيفر لورنس

    المركز الثالث- جينيفر أنيستون

    جاءت الأمريكية جنيفر أنيستون (49 عاما) التي مازالت تحقق مكاسب من مسلسل "فريندز" من التسعينيات في المرتبة الثالثة، بدخل بلغ 19.5 مليون دولار، كما حصلت على أموال من دعمها لمنتجات تروج لها.

    الممثلة جينيفر أنيستون
    © AP Photo / Francois Mori
    الممثلة جينيفر أنيستون

    المركز الثاني- أنجيلينا جولي

    جنت الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي (43 عاما) 28 مليون دولار، بما يعود الفضل فيه بشكل كبير لأجرها عن الجزء الثاني من فيلم "ماليفسنت"، والمقرر عرضه في عام 2020.

    الممثلة أنجلينا جولي
    © AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
    الممثلة أنجلينا جولي

    المركز الأول- سكارليت جوهانسون

    دفع تجسيد الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسن لدور البطلة الخارقة "بلاك ويدو" أو "الأرملة السوداء" في عالم "مارفل السينمائي" باسمها ليتصدر قائمة "فوربس" السنوية لأعلى الممثلات أجرا، أمس الخميس متقدمة على النجمة أنجلينا جولي.

    الممثلة سكارليت يوهانسن
    © REUTERS / Mario Anzuoni
    الممثلة سكارليت يوهانسن

    ووفقا لحسابات "فوربس"، فقد حصلت جوهانسن (33 عاما) على 40.5 مليون دولار من العائدات، قبل خصم الضرائب، في الفترة بين الأول من يونيو/حزيران 2017 وحتى الأول من يونيو حزيران العام الجاري، ما يعني أنها ضاعفت دخلها أربع مرات عن العام السابق.

    وجسدت جوهانسن دور الأرملة السوداء في فيلم "أفينجرز: إنفينيتي وور"، الذي حقق نجاحا كبيرا هذا العام، وستعود لذات الدور العام المقبل في الجزء التالي من إنتاج استوديوهات "مارفل" التابعة لوالت ديزني.

    ومن المعروف عن سكارليت جوهانسون جدلا في شهر يوليو/تموز، انتقائها لأدوار تثير الجدل، وآخرها رغبتها في تجسيد دور متحول جنسيا في فيلم "راب أند تاغ"، المأخوذ عن أحداث حقيقية.

    ومن المقرر أن تصدر مجلة "فوربس"، قائمتها لأعلى 10 ممثلين أجرا في الأسبوع المقبل.

    انظر أيضا:

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