طلاق الفنانة المصرية غادة عادل من المخرج مجدي الهواري

صدمت الممثلة المصرية، غادة عادل، جمهورها وأصدقائها من داخل الوسط الفني العربي، بإعلان طلاقها المفاجئ من زوجها، المنتج والمخرج المصري، مجدي الهواري، بعد زواج دام 20 عاما، وأثمر عن 5 أطفال.

وكشفت غادة عادل عن طلاقها للمرة الأولى، في لقاء مع مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، والذي أشارت إلى أنه تم بكل احترام.

وأكدت أنها وزوجها "اتفقنا على أن يعيش كل منا حياته الجديدة بطريقته، وهذا أمر طبيعي بين أي اثنين يحترم كل منهما الآخر، لأن ما كان بيننا أكبر من أي شيء. ولم نعط الفرصة إلى أحد بالتدخل"

:) A post shared by Magdy Elhawary (@magdyalhawary) on Nov 26, 2017 at 5:04am PST

ورفضت غادة عادل، الحديث عن أسباب انفصالها عن زوجها، قائلة "لا أفضل الحديث عن حياتي الشخصية في الصحافة، والجميع يعرفني. وأولادي حتى فترة قصيرة كانت أسماءهم مجهولة في الإعلام، ولا يعرفهم أحد. الآن ومع تقدم سنهم، بات الحفاظ على أسرار حياتي جزءا من الحفاظ على أولادي. وما دام سبب الطلاق لا يهم أحدا، فلماذا أتحدث فيه".

وأشارت إلى أنها وطليقها اتفقا على عدم إعطاء الفرصة لأي شخص بالتدخل، للصلح بينهما.

يذكر أن مجدي الهواري، هو من اكتشف غادة عادل فنيا، فأخرج لها في البداية إعلانات تلفزيونية، قبل أن ينتج لها العديد من الأفلام التي صنعت اسمها، ومنها "الوتر" و"55 إسعاف" و"عيال حبيبة" و"الباشا تلميذ".

وقبل يوم من إعلان غادة عادل عن طلاقها، كتب مجدي الهواري منشور غامض عبر حسابه على "فيسبوك"، هو "حكمة اليوم: فكر في استثمارك في الشريك قبل المشروع".