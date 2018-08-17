شاهد امرأة تكتشف شيئا صادما في عينها بعد 28 عاما من المعاناة

صدمت امرأة بريطانية عندما أخبرها الأطباء عن الشئ الذي سبب لها معاناة في عينها لمدة 28 عاما.

اكتشف السيدة أن عدسة عين لاصقة فقدتها قبل 28 سنة، خلال مباراة للعبة الريشة الطائرة، هي سبب معاناتها بعدما انزاحت إلى الجانب الأيسر من الجفن، بحسب ما نشرته "فوكس نيوز".

وتوصل الأطباء إلى مكان العدسة اللاصفة بعد فشلهم في العثور عليها عندما فقدتها السيدة وهي فتاة صغيرة، حين كانت تبلغ من العمر 14 عاما.

توجهت السيدة مؤخرا إلى الطبيب لفحوصا على مشكلة في العين، وأخبرته أنها تعاني انتفاخا وتدليا في الجانب الأيسر من الجفن منذ ستة أشهر، وكشف فحص بالأشعة أن المشكلة الصحية ناجمة عن وجود عدسة يناهز حجمها 8 ميليمترات.

New post (Contact lens found lodged in woman's eyelid 28 years after she 'lost' it, doctors report) has been published on Best oF Life Central — https://t.co/Q02x71xMHp pic.twitter.com/KgQm0To5Ao — Jonsmarts (@Jonsmarts5) August 16, 2018

​ولجأ الطبيب إلى الجراحة لإزالة العدسة التي ظلت في مكانها قرابة ثلاثة عقود.

وعلمت الفتاة من والدتها بما حصل منذ 28 عاما، الأمر الذي أثار حيرة واستغراب الأطباء كيف أن العدسة لم تسبب ألما وانتفاخا طول هذه الفترة.