إسرائيلي يهرب المخدرات بـ"طريقة غريبة" للسجناء

ألقت سلطات سجن إسرائيلي، اليوم، الجمعة القبض على محام حاول تهريب المخدرات للسجناء، عبر طريقة غريبة وجديدة من نوعها.

اشتبه أحد حراس سجن "شطا" الإسرائيلي في محامي حضر للقاء مسجونيه، وبتفتيشه تبين أن بحوزته مخدرات حاول تهريبها إلى داخل السجن عبر "أوراقه الخاصة".

© AP Photo / Nasser Nasser مصر تعترض سفينة "تهريب مخدرات" في قناة السويس

ذكرت القناة الثانية العبرية ، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن حراس سجن "شطا" بشمال إسرائيل ، اشتبهوا في أحد المحامين أثناء زيارته لأحد موكليه من السجناء، وحينما قاموا بتفتيشه اكتشفوا أن بحوزته كمية من المخدرات، نجح في إخفائها ضمن أوراقه الخاصة.

وأفادت القناة الإسرائيلية بأن المحامي ألقي القبض عليه، وتم إيداعه السجن للتحقيق معه.

يشار إلى أن سجن "شطا" يحمل اسم القرية العربية "شطا" التي كانت قائمة شمال إسرائيل، وهو مخصص للإسرائيليين المحكوم عليهم جنائيا.