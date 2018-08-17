بالصور... فنانة سعودية تجسد رحلة الحج على قماش الإحرام

قررت فنانة تشيكلية سعودية، الاحتفاء بموسم الحج بطريقة مختلفة، حين قامت بتجسيد رحلة الحج عبر عمل فني على قماش الإحرام.

وبحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، أحضرت الفنانة السعودية، مرام الوتيد، حوالي 35 قطعة من أقمشة إحرام الحجاج، ثم قامت بصباغتها بلون مصنع من عود المسك، وقامت برسم المصلين خاشعين حول الكعبة المشرفة بزاوية دوران على مساحة كبيرة.

واعتمدت الوتيدي على تقنية التثبيت والتركيب بشكل دائري، فكل قطعة داخل اللوحة الفنية تعد تكرارا لأخرى، وشكلت مع حركة الدوارن هذه اللوحة الفنية الرائعة التي تشعر المشاهدين بحركة الطواف حول الكعبة.

الفنانة التشكيلية السعودية مرام الوتيد تحدت نفسها ، بفن أرادت أن تخرج من الرسم علىالورق العادي ا إلى استخدام خامة جديدة. بالرسم على قماش الإحرام عن رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، بما يوحي بالتعايش بين الطقس الديني والفن التشكيلي. pic.twitter.com/g0oeXl6aBp — خالد الحسين (@khalidfahad77) August 17, 2018

​واستعانت الفنانة السعودية، في اللوحات الفنية، بالإضاءة خلف أقمشة الإحرام، لاستدلال بها على بداية الطواف، كل هذا وسط أصوات لتلبية الحجيج داخل الحرم المكي.

#مرام_الوتيد

سعودية تجسد رحلة الحج في لوحات فنية من قماش الإحرامhttps://t.co/8lTEwlQDBe pic.twitter.com/ow9PjRl1ar — آخر الأخبار (@akrkbr) August 16, 2018

​وصرحت الوتيد للصحيفة السعودية، قائلة إنها "جسدت عبر لوحة "فرادى" حركة من حركات العبادة، واستخدمت الكعبة وحولها آلاف من المسلمين يتجمعون للصلاة".

وأضافت أنها استخدمت في عملها الفني الصياغة البصرية، إضافة إلى الخامات المستخدمة في فريضة الطواف بالحج والعمرة وهي الإحرام بأقمشته المتنوعة.