5 أطعمة "صحية"... لكن لا تتناولها

يختلط الأمر كثيرا على من يريد البدء في نظام حمية غذائية، فعلى الرغم من كثرة الحديث وانتشار المعلومات عن الأغذية الصحية، إلا أن ذلك تسبب في انتشار أيضا الكثير من المعلومات المغلوطة، وبالتالي أفكار مزيفة عما هو صحي أو غير صحي من الأطعمة المختلفة.

عرض موقع collegecandy الأمريكي، قائمة بأنواع من الأطعمة انتشر عنها أنها صحية ومناسبة لمتبعي الحميات الغذائية، لكن حقيقة الأمر أن الاعتماد عليها أو الإكثار منها له أضرار خفية، ونعرض تلك الأطعمة فيما يلي.

1- العصائر والشاي

قد يؤدي الاعتماد على الشاي الأخضر والعصائر إلى انخفاض مؤقت في الوزن، لكن في حال العودة لتناول الطعام بشكل طبيعي فإن ذلك سيؤدي إلى اكتساب هذا الوزن كله مرة أخرى، بسبب الحاجة الشديدة إلى السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى خفض معدل الأيض ما يزيد الشعور بالجوع.

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بعض ألواح البروتين قد تكون وجبات خفيفة جيدة عندما تكون في جولات خارج المنزل، إلا أن معظمها ليس جيدا، فالعديد منها تكون ممتلئة بالسكر، لذا ينصح بالاطلاع على مكونات المنتج قبل تناوله للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

3- الوجبات الخفيفة ذات الـ100 سعرة حرارية

يظن الكثيرون أنه طالما انخفضت السعرات الحرارية للوجبة فهذا يعني كونها صحية، لكن ذلك غير صحيح، فبدلا من تناول وجبة مخبوزات تحتوي على 100 سعرة حرارية يفضل أن تتناول نفس السعرات الحرارية في صورة فواكه أو خضروات أو مكسرات التي ستمنحك شعورا بالشبع لفترة أطول.

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يطلق متبعي الحميات الغذائية حكما عاما بمنع أنفسهم من تناول الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين بشكل تمام، إذ يعتقدون أنها تسهم في اكتساب الوزن، وهذا غير صحيح، فالغلوتين الواجب تجنبه فقط هو ذلك الذي تحتويه الأطعمة المصنعة، وعلى ذلك فلا حاجة إلى تجنب جميع الخبز والمعجنات.

5- الأطعمة الخالية من الدهون

غير صحيح أن يعتمد الإنسان فقط على الأطعمة الخالية من الدهون، بل أن المطلوب فقط هو الاعتدال في نسبة الدهون الداخلة إلى الجسم وليس الحرمان من الدهون تماما، وهناك عدة أطعمة تحتوي على الدهون الصحية مثل البيض والأفوكادو والأجبان.