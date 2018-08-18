حرائق غابات تلتهم الساحل الشرقي لاستراليا

أججت رياح قوية حرائق غابات مستعرة في أكثر أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز الواقعة على الساحل الشرقي لاستراليا، اليوم السبت، ورفع جهاز مطافئ الريف مستوى التحذير إلى مستوى الطوارئ فيما يتعلق بثلاثة من أكثر من 70 حريقا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أمرت السلطات سكان بلدة تابولام، الواقعة بشمال شرق نيو ساوث ويلز على بعد نحو 780 كيلومترا شمالي سيدني، بالاحتماء في أبنية قوية لأن محاولة الهرب من النيران محفوفة بخطر كبير.

© REUTERS / ERIC GAILLARD تحطم طائرة إخماد حرائق غابات في أستراليا ومصرع قائدها

وطالبت السلطات القاطنين بالقرب من حريق خارج عن السيطرة قريب من بلدة بورت ستيفنز، الواقعة على بعد 180 كيلو مترا تقريبا شمالي سيدني، ببدء تنفيذ الخطط التي وضعوها للنجاة، موضحى أن قرابة 800 من رجال الإطفاء يكافحون 73 حريقا في أرجاء الولاية بحلول ظهر اليوم السبت.

وتواجه أغلب أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز، وهي الولاية الأكثر كثافة سكانية في استراليا، طقسا جافا.

ورفعت السلطات بعد ظهر اليوم السبت مستوى التحذير من الحريق القريب من أولادولا إلى مستوى الطوارئ، لكنها خفضت مستوى التحذير لاحقا.