قبل بيعها بمزاد... معرض لمتعلقات النجمة الأمريكية مارلين مونرو

وتعد هذه الصور من الصور المهمة الموقعة في تاريخ هوليوود ، والتقطت أثناء تصوير فيلم "هرشة السنة السابعة".

كما يضم المعرض عددا كبيرا من الصور الشخصية لمونرو من طفولتها، و15 قطعة من ثياب ارتدتها في أفلامها الشهيرة، ومن بينها "الرجال يفضلون الشقراوات"، و" الأمير وفتاة الاستعراض ".

ويستمر المعرض من الثامن عشر من أغسطس، إلى الثلاثين من سبتمبر، وسيجري بيع المتعلقات، في مزاد، في نهاية أكتوبر، وسيعلن التاريخ، في وقت لاحق.