مسابقة نوم في دبي... الفائز سينال هذه الجائزة

إذا كنت من أصحاب النوم العميق، ولساعات طويلة، من دون التأثر بأي مصادر للإزعاج، فأنت مرشح محتمل للمشاركة في مسابقة نوم مقامة حاليا في إمارة دبي الخليجية.

وينظم المسابقة، معرض المفروشات السنوي، "إنديكس"، في الـ 16 من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بالتعاون مع شركة الأسرة وفرش النوم "دي روتشي"، من أجل إيجاد الرابح الأكبر، والذي سيكون قادر على النوم بـ"سلام" لأطول فترة ممكنة، وسط أرض المعرض الذي عادة ما يضج بآلاف الزوار.

وتقام المسابقة على هامش أحدث نتائج نوم عالمية من جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة، والتي تبين أن 90% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يحظون بكمية نوم كافية ليليا، بينما تؤكد "مؤسسة صحة النوم" أن العامل الأهم الذي يساهم في الحصول على ليلة نوم جيدة وهنيئة، هو فرشة السرير المختارة ومدى تناسبها مع أجسادنا.

Who's got the most bizarre sleep story ready for #INDEXSleepChallenge? If you are the last one to know, #INDEXDubai is hosting the city's first ever sleep challenge, sponsored by DeRUCCI. Read the whole story here: https://t.co/ASi89aTagn #staytuned pic.twitter.com/TI8XHYV0ak — INDEX Exhibition (@INDEXDubai) August 9, 2018

وستختار المسابقة 4 أشخاص ممن يتقدمون بطلب المشاركة، من خلال إرسال قصص لبعض أغرب تجارب نومهم، في موضوع مكون من 150 كلمة.

وسيحظى الفائز في المسابقة على سرير وفرشة جديدة من متجر "دي روتشي" تتطابقان مع متطلبات نومه، والتي سيتم تقييمها باحتراف من قبل نظام اختيار الفرش الرقمي للشركة.