الصور الأولى من خطوبة الممثلة الهندية بريانكا شوبرا

أعلنت الممثلة الهندية، بريانكا شوبرا، اليوم السبت، خطوبتها من المطرب الأمريكي، نيك جوناس، الذي يصغرها بـ 11 عاما.

وشارك كلا من شوبرا وجوناس، عبر حساباتها على "إنستغرام"، صورة من خطوبتهما، التي عقدت في الهند، وهما يحدقان في عيون بعضهما بحب.

وكتبت بريانكا شوبرا مع الصور، "التقطت الصورة.. بكل قلبي وروحي"، بينما كتب نيك جوناس على صفحته: "السيدة جوناس المستقبلية، هي حبي وقلبي".

وذكرت تقارير أن نيك جوناس (25 عاما) وبريانكا شوبرا (36 عاما) قررا في شهر يوليو/تموز الزواج، بعد أن ظلا يتواعدان لمدة شهرين.

واكتسب نيك جوناس شهرته كعضو في فريقة "جوناس براذرز" الموسيقية، وهو الآن فنان وممثل منفرد، بينما تلعب بريانكا شوبرا دور البطولة في المسلسل التلفزيوني "كوانتيكو"، وهي هي فائزة سابقة في مسابقة ملكة جمال العالم، كما أنها صديقة مقربة من دوقة ساسكس، ميغان ماركل.