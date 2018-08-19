شاهد... وزيرة تذهب للمستشفى بالدراجة لولادة طفلها

اضطرت وزيرة في نيوزيلندا، لركوب دراجتها، بكل صدر رحب، من أجل الوصول إلى المستشفى، لولادة طفلها، من دون الاستعانة بأي حراسة شخصية.

وكشفت وزيرة المرأة النيوزيلندية، آن جينتر، أنها ذهبت إلى مستشفى أوكلاند سيتي للولادة بالدراجة، وفقا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وشاركت جينتر، صورة لها بعد وصولها للمستشفى، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، والتي تصدرت عناوين الصحف حول العالم.

وكتبت آن جينتر، وهي حامل في الأسبوع الـ42، مع إحدى الصور: "إنه صباح يوم الأحد جميل لركوب الدراجة إلى المستشفى، أملا في الحصول على ذلك الطفل".

ونالت الوزيرة النيوزيلاندية، إشادات من غالبية المعلقين على صورها على موقع الصور الشهير، إذ وصفوها بـ "الأسطورة" و"مثل أعلى رائع".

يذكر أن آن جينتر، مرت بعمليتين للإجهاض، كشفت عنهما في لقاءات إعلامية.

ومن المتوقع أن تحصل جينتر على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، على أن تعود لاستئناف عملها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.