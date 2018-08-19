شاهد... اختبار بطارية "غالاكسي نوت 9" أمام أقوى الهواتف الذكية

على الرغم من أن بعض عشاق "سامسونغ" لم يعبروا عن انبهارهم كثيرا بالتحسينات المتوافرة على هاتفها الجديد "غالاكسي نوت 9"، إلا أنه لا يوجد إنكار أن الهاتف يحظى بميزات رائعة وجذابة.

وإلى جانب تمتعه بوحدة تخزين أكبر، وأسرع وحدة معالجة مركزية، وقلم "إس" أكثر ذكاءا، فإنه فوق كل هذا يمتاز ببطارية قوية.

وأجرى موقع "بي جي آر"، اختبارا لقوة تحمل بطارية "سامسونغ غالاكسي نوت 9"، أمام عدد من الهواتف الذكية المنافسة في الأسواق، منها "آيفون إكس" و"غالاكسي إس 9" و"نوت 8"، والذي كشف عن أن بطارية "نوت 9" صمدت في النهاية بعد الخضوع للعديد من المهام، حتى 15%.

كما أن الاختبار كشف أن "غالاكسي نوت 9" يستغرق ساعة و 49 دقيقة فقط لشحنه بالكامل، بينما هاتف "آيفون إكس" استغرق أكثر من 3 ساعات.

وينصح الموقع الإلكتروني، أنه إذا كان عمر البطارية هو أكثر ما يشغلك، عند الرغبة في شراء هاتف جديد، فإن "غالاكسي نوت 9" لن يخيب ظنك، وقد لا يكون هو الهاتف الذكي الأطول عمرا في السوق، ولكن عندما يتعلق الأمر بأشهر العلامات التجارية في سوق "أندرويد"، فلا يمكنك أن تجد أفضل مما مما فعلته شركة "سامسونج" بأحدث هاتف ذكي لها.

وتم تزويد هاتف "غالاكسي نوت 9" ببطارية تستمر طوال اليوم، سعتها 4.000 مللي أمبير في الساعة، وهي الأكبر على الإطلاق في أي هاتف Galaxy رائد من سامسونغ وذلك لتوفير طاقة تستمر على مدار اليوم.