الرياح القوية تزيح كسوة الكعبة (فيديو)

وقامت الجهة المسؤولة بفك مذهبات الكسوة لتبديل الثوب القديم للكعبة المشرفة.
وأنهى فنيو مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة الشريفة، حلة الكعبة استعدادا لتغييرها يوم الاثنين.
#فيديو 🔴— خبر عاجل (@AjelNews24) August 19, 2018
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في مشهد نادر..
شاهد الرياح القوية على #مكة_المكرمة تكشف عن #الكعبة_المشرفة بعد فك مذهبات الكسوة لتبديل الثوب القديم يوم غدٍ بإذن الله.
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.#السعودية #مكة #عرفة
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وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، عن تعرض منطقة مكة المكرمة لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
في منظر مهيب شدة الرياح الهابطة جرأ سحب الأمطار تزيل ستار #الكعبة_المشرفة هذي اللحضات— طقس منطقة مكة المكرمة (@Makkah_wether) August 19, 2018
الأحد 1439/12/8 هـ
سبحانك ربنا ما أعظمك 🕋 pic.twitter.com/udG2PLepyh
وتتوقع الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم الأحد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.
جمال ثوب الكعبة مع الرياح اليوم والامطار جعلة امطار خير وبركة pic.twitter.com/jWlFMQ81sH— وردة 🇸🇦 (@gh12333333) August 19, 2018
وتستمر الحالة من الساعة 7:10 مساء، حتى الساعة العاشرة مساء (بتوقيت السعودية)، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
بروق و أمطار وهواء شديد على مكة— عبدالقادر بن يوسف #حج1439 🕋 (@abdulgadeer0) August 19, 2018
ومع هذه الأجواء تفككت استار الكعبة
ويتم الان تخييط ستارة الكعبة تحت هذه الأجواء (شكرًا بحجم السماء رئاسة الحرمين)
💚😍 pic.twitter.com/nXj9Qcf4rS
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