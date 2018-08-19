الرياح القوية تزيح كسوة الكعبة (فيديو)

تسببت قوة الرياح في مكة المكرمة في إزاحة كسوة الكعبة المشرفة والكشف عن بناء الكعبة.

وقامت الجهة المسؤولة بفك مذهبات الكسوة لتبديل الثوب القديم للكعبة المشرفة.

وأنهى فنيو مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة الشريفة، حلة الكعبة استعدادا لتغييرها يوم الاثنين.

​وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، عن تعرض منطقة مكة المكرمة لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

في منظر مهيب شدة الرياح الهابطة جرأ سحب الأمطار تزيل ستار #الكعبة_المشرفة هذي اللحضات

الأحد 1439/12/8 هـ

سبحانك ربنا ما أعظمك 🕋 pic.twitter.com/udG2PLepyh — طقس منطقة مكة المكرمة (@Makkah_wether) August 19, 2018

​وتتوقع الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم الأحد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

جمال ثوب الكعبة مع الرياح اليوم والامطار جعلة امطار خير وبركة pic.twitter.com/jWlFMQ81sH — وردة 🇸🇦 (@gh12333333) August 19, 2018

​وتستمر الحالة من الساعة 7:10 مساء، حتى الساعة العاشرة مساء (بتوقيت السعودية)، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).