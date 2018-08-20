شاهد... أول حكم مباراة "متحول جنسيا"

وقال كلارك: "سأعرف في الوسط الرياضي باسمي الجديد "لوسي" المشكلة الوحيدة تكمن بردود الفعل العدوانية من المشجعين تجاهي، الأسبوع القادم سأقوم بتحكيم أولى مبارياتي"، بحسب صحيفة "ميرور".
وأضاف: "كتمت هذا السر طيلة حياتي، وحان الوقت لكي يعرف الناس من أكون، أفهم أنهم سيصابون بالصدمة حينما أركض على أرضية الملعب".
WORLD EXCLUSIVE Football's first ever transgender referee takes to the pitch https://t.co/gtjl8hO9Ha pic.twitter.com/bhYbaTn2b3— Mirror Football (@MirrorFootball) August 20, 2018
يشار إلى أن كلارك، متزوج من أفريل ولديهما ثلاثة أطفال، واكتشفت الزوجة مؤخرا بأن كلارك امرأة عاشت في جسد رجل لسنوات عديدة. ولم تعارض تحول زوجها للجنس الآخر، وتعتقد بأن لديهما مستقبلا مشرقا.
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