بطريقة خاصة... هكذا يتفادى الفنيون تعرية الكعبة عند تبديل الكسوة (فيديو)

بدأت اليوم الاثنين مراسم استبدال كسوة الكعبة، وذلك على يد 160 فنيا وصانعا.

وقام الفنيون بتبديل الكسوة بعد صلاة الفجر، كما جرت العادة، حيث يتم تغيير كسوة الكعبة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة (وقفة عرفة).

وتغير كسوة الكعبة القديمة بكسوة جديدة، في مثل هذا اليوم من كل عام، تحت إشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

يذكر أن قوة الرياح في مكة المكرمة تسببت في إزاحة كسوة الكعبة المشرفة والكشف عن بناء الكعبة، بعدما قامت الجهة المسؤولة بفك مذهبات الكسوة لتبديل الثوب القديم للكعبة المشرفة.