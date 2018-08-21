شاهد... ممثل مصري يهنئ معجبيه بعيد الأضحى من تحت الماء

هنأ الممثل المصري، أحمد حلمي، معجبيه بحلول عيد الأضحى بطريقة مختلفة.

وشارك حلمي صورة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وهو أسفل الماء، وكتب معها مهنئا معجبيه: "زمن تحت سطح البحر والقعدة رايقة أحب أقولكم عيد سعيد عليكم ويارب تقضوا أحلى عيد مع أهاليكم وأصحابكم وأولادكم وكل حبايبكم".

وتابع: "هطلع آخد نفس بقى لحسن أفطس منكم، سلام يا أحلى وأجمل ناس".

زمن تحت سطح البحر والقعدة رايقه احب اقولكم عيد سعيد عليكم ويارب تقضوا احلي عيد مع اهاليكم واصحابكم واولادكم وكل حبايبكم.. هطلع اخد نفس بقي لحسن افطس منكم. سلام يا احلي واجمل ناس pic.twitter.com/Rhy8X8NrxV — Ahmed Helmy (@ahelmy) August 21, 2018

وكان آخر أفلام أحمد حلمي بعنوان "لف ودوران"، الذي طرح في السينمات عام 2016، وتشارك بطولته دنسا سمير غانم.

في هذه الأيام يؤدي نحو مليوني شخص ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة، وسط إجراءات متابعة من وزارتي الصحة والحج السعوديتين.

ويحتفل المسلمون من كافة أنحاء العالم، اليوم الثلاثاء، بحلول عيد الأضحى.