تامر حسني يتعرض لوعكة صحية تمنعه من الكلام

غادر المطرب المصري، تامر حسني، المستشفى مساء أمس الاثنين، بعد استقرار حالته الصحية، إثر إصابته بالتهاب في الحبال الصوتية، بعد انتهاء حفله، الذي أحياه في الساحل الشمالي في مصر، يوم الجمعة 17 أغسطس/ آب الجاري.

وأكد الأطباء إصابة حسني بالتهاب حاد في الحبال الصوتية نتيجة الإجهاد شديد، يحتاج إلى راحة كاملة لمدة 15 يوما، يمنع فيها من الغناء أو التحدث بانفعال مبالغ أو بصوت عالي، وفقا لمجلة "سيدتي" السعودية.

وفي سياق متصل، أشار منظم حفلات تامر حسني، وليد منصور، إلى أن وعكته الصحية، هي "التهاب حاد في الأحبال الصوتية"، بسبب الإجهاد الحاد الذي بذله في حفله في الساحل الشمالي، ومن قبلها في تسجيل ألبومه الغنائي " عيش بشوقك "، وانشغاله بتصوير أحدث أفلامه السينمائية " البدلة "، المعروض حاليا بالسينمات، تزامنا مع عيد الأضحى.

وبسبب وعكته الصحية، فقد تقرر تأجيل حفل تامر حسني، في نادي الشمس، في حي مدينة نصر في القاهرة، الذي كان من المقرر إقامته في 25 أغسطس إلى أجل غير مسمى.

وطمأن تامر حسني، جمهوره اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب لهم: "وإن شاء الله هبقى كويس قريب والحمدلله على كل حال".