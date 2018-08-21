دولة تسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة

أقرت مدينة غوادالاخارا المكسيكية، قانونا يسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة في المدينة.

ووفقا لقناة " إن بي سي "، بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، لا يصبح من حق عناصر الشرطة احتجاز أو تغريم الذين يمارسون الجنس في الشوارع والأماكن العامة وفي السيارات.

ويشترط القانون ألا يؤدي هذا السلوك لشكاوى من أناس آخرين.

ويعتقد مؤيدو هذا القانون أن الشرطة يجب أن تركز على محاربة الجريمة المنتشرة بكثرة في المدينة، وعدم الانشغال بالذين يمارسون الجنس في الأماكن العامة.

ويعتبر معارضو القانون، أنه بمثابة رخصة ستسهيل الأمر على المغتصبين والمعتدين على الأطفال.