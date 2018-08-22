"واتسآب" تتصرف في أرشيف رسائلك... دون علمك

زف تطبيق المراسلة الفوري، واتسآب"، خبرا سارا لكل مستخدميه، والمتعلق بـ "النسخ الاحتياطية" من المعلومات والصور وتسجيلات الفيديو التي يحتويها التطبيق في هواتفهم الذكية.

أعلن "واتسآب" عن عقده صفقة مع محرك البحث الأمريكي "غوغل"، تقضي بأن يوفر الأخير "نسخا احتياطية" للدردشة في خوادمها مجانا لمستهلكي "واتسآب"، وهو ما يعني أنه سيتم حماية الرسائل، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

© REUTERS / Nacho Doce طريقة سحرية لحفظ رسائلك على "واتسآب" من الضياع

وفي المقابل، سيقوم "واتسآب" بناء على هذه الصفقة، بحذف الرسائل القديمة والصور ومقاطع الفيديو من "النسخ الاحتياطية" لمستخدميه، إلا في حال كانت محمية بشكل صحيح.

وينبه "واتسآب" إلى أنه في حال عدم تحديث النسخة الاحتياطية للعام الماضي، فسيتم حذفها تلقائيا، وذلك نظرا لأنه يتم تخزين كل المحتوى المتعلق بالمستهلك حتى هذه اللحظة، بداخل مساحة التخزين السحابي المقدمة من "غوغل"، والمعروفة باسم "غوغل درايف".

لن تكون الدردشات التي لم يتم حفظها بالفعل في السحاب جزءا من النسخة الاحتياطية التلقائية، وإذا اعتمدت بعد ذلك على نفس النسخة الاحتياطية، فستنتقل الرسائل.

وأشار "واتسآب" إلى أن ذلك الإجراء الجديد، المتعلق بمساحة التخزين الإضافية الجديدة المجانية من "غوغل"، سوف يدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن الممكن حماية "النسخ الاحتياطية" من الآن بـ"طريقة يدوية"، وذلك بالذهاب إلى "واتسآب" ثم الضغط على Menu (القائمة)، ومن هناك، انقر على الإعدادات ثم انتقل إلى الدردشات، حيث يجب أن يكون خيار النسخ الاحتياطي مرئيا.

ومن هذه الإعدادات نفسها، يمكنك اختيار إنشاء "نسخ احتياطية" تلقائية "أوتوماتيك"، وبهذه الطريقة ستبقى كل دردشاتك آمنة من دون أن تتعرض للفقد.