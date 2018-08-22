"فيسبوك" و"تويتر" تحذفان حسابات "تروج دعاية إيرانية"

وتصرفت الشركتان بناء على معلومة من شركة "فاير آي" للأمن الإلكتروني، التي قالت أمس الثلاثاء، إن الحسابات تروج لدعاية إيرانية، بما في ذلك مناقشة "موضوعات مناهضة للسعودية ولإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين"، وفقا لرويترز.

© AFP 2018 / Leon Neal "تويتر" يطرح نسخة "استثنائية" في 7 دول عربية

وقال، ناثانيال غلايشر، مسؤول سياسة الأمن الإلكتروني في " فيسبوك " في منشور على مدونة: "حذفنا 652 صفحة ومجموعة وحسابا بسبب سلوك مضلل منسق مصدره إيران واستهدف أناسا عبر خدمات إلكترونية عديدة في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وبريطانيا والولايات المتحدة".

بينما وصفت "تويتر" الأنشطة بأنها "تلاعب منسق".

وقالت الشركة عبر مدونة أن أنشطة التأثير، على حد وصف "فاير آي" لها، بدأت العام الماضي 2017، واستمرت حتى الشهر الجاري.

وأضافت: "لكن من المهم الإشارة إلى أن النشاط لم يستهدف فيما يبدو التأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 2018 تحديدا إذ أنه يتجاوز الجمهور الأمريكي والسياسة الأمريكية".

ويأتي حذف الحسابات بعد أسابيع من حذف "فيسبوك" حسابات مصدرها روسيا لمشاركتها في سلوك مضلل.

وقالت الشركة، أمس الثلاثاء، إنها اكتشفت المزيد من السلوك المضلل المرتبط بروسيا لكن لا صلة لهذا النشاط على ما يبدو بالحملة المتعلقة بإيران.