"هذه وقاحة"... هجوم حاد على مادونا بسبب كلمتها عن أريثا فرانكلين

وشعر منتقدو مادونا أنها أمضت وقتا طويلا في الحديث عن نفسها خلال الكلمة، بدلا من الحديث عن "ملكة موسيقى السول"، وفقا لرويترز.

© AP Photo / Evan Vucci متابعو ترامب يطالبون بتوضيح نوع "العلاقة" التي جمعته بأريثا فرانكلين

وجاء تكريم فرانكلين، الذي كان متوقعا أن يحدث في أول تجمع كبير للموسيقيين منذ وفاتها عن 76 عاما الأسبوع الماضي، بنهاية الحفل الذي دام 3 ساعات تقريبا.

وفي كلمتها التي استمرت 10 دقائق، تحدثت مادونا (60 عاما) عن الأيام الأولى في مسيرتها كمغنية وراقصة طموحة، بما في ذلك اختبار أداء قدمت فيه أغنية فرانكلين "يو ميك مي فيل لايك إيه ناتشورال وومان/ تجعلني أشعر أني امرأة طبيعية).

وفتح ذلك لها الباب للغناء في باريس، إلا أن مادونا تخلت عن كل ذلك للعودة للولايات المتحدة، وتعلم العزف على الغيتار، قبل أن تصبح واحدة من أكبر نجمات البوب في العالم.

وقالت مادونا في كلمتها: "كل ذلك لم يكن ممكنا دون سيدة السول.. لقد قادتني لما أصبحت عليه اليوم، وأعلم أنها أثرت على كثيرين في هذه القاعة الليلة، أود أن أشكر أريثا لأنها مكنتنا كلنا، احتراماتي.. تحيا الملكة".

وهرع المتفرجون إلى "تويتر" لانتقاد مادونا و"إم تي في" بسبب هذه الكلمة، التي قالوا إنها كانت تتحدث فيها عن نفسها ولم تركز بشكل كاف على فرانكلين.

وغرد الكاتب مايكل آرسينو على "تويتر": "هل رثاء أريثا فرانكلين هو أن تتحدث مادونا عن نفسها حديثا طويلا؟".

The Aretha Franklin tribute is Madonna talking about herself at great length? — Michael Arceneaux (@youngsinick) August 21, 2018

وتساءل آخرون عن سبب اختيار مادونا لإلقاء الكلمة، وتفضيلها على فنانين كانت تربطهم بفرانكلين صلة أقرب.

وكتبت أليشا جارزا، إحدى مؤسسي حركة "بلاك لايفز ماتر" أو |حياة السود مهمة": "الذي سمح لمادونا بالصعود إلى المسرح وتقديم رثاء لأريثا فرانكلين أو أيا كان ذلك، يجب إقالته… الآن".

Whoever at the #VMAs let Madonna get on stage and give a tribute to @ArethaFranklin or whatever that was really should be out of a job right about…now. — Alicia Garza (@aliciagarza) August 21, 2018

وانتقد آخرون مادونا لارتدائها عباءة سوداء، وتجديل شعرها، واتهموها بعدم احترام ثقافات الغير.

وكتبت نينا باركر على "تويتر": "لا يمكنك ازدراء أيقونة مثل هذه. حين تشرعين في تكريم أسطورة.. اسردي قصتها أو اخرسي. هذه وقاحة".

You do not disrespect an ICON like that. This is a jovial kiki about Madonna’s broken ass journey. You honor a legend by telling their story or SHUT UP. The AUDACITY. — Nina Parker (@MzGossipGirl) August 21, 2018

​وتوفيت المغنية أريثا فرانكلين، ابنة رجل الدين التي منحها صوتها القوي لقب "ملكة موسيقى السول"، أمس الخميس 16 أغسطس/ آب، عن عمر بلغ 76 عاما.