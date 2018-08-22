شاهد... كيم كارداشيان متهمة بالسرقة

وتم الكشف في شهر يوليو/تموز، عن رفع دعوى قضائية ضد كارداشيان (37 عاما)، والتي تتهمها فيها بسرقة شعار شركة تسويق، تدعى "فايبس" لحساب الشعار الخاص بعطرها الجديد، والذي يحمل نفس الاسم.
ولا يتشابه شعار عطر كيم كارداشيان الجديد مع شعار الشركة في الاسم فحسب، بل أيضا في أن الاسمين متواجدين بداخل "فقاعة تفسيرية".
Kim Kardashian is working on a settlement after being 'SUED for stealing Vibes logo' #Marketing @MondoPlayer [Video] https://t.co/M8VzslSvF4 pic.twitter.com/02dS1eUXUj— Sandra Giffin (@SandraGiffin) August 22, 2018
وقالت شركة "فايبس ميديا" في دعواها القضائية، إن شركة كيم كارداشيان لمستحضرات التجميل، سرقت شعارها، الذي تم تسجيله في عام 2012.
وأمضت كيم كارداشيان، الأشهر القليلة الماضية، في الترويج بحماس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لخط عطورها الجديد، الذي يتكون من ثلاثة روائح، هي "كيموجي فايبس" و"كيموجي شيري" و"كيموجي بيتش".
ووفقا لموقع "تي إم زي" الأمريكي، فإن كيم كارداشيان حققت أرباحا فورية، عقب طرحها لعطورها الثلاثة، في 17 يوليو، إذ جنت 5 ملايين دولار في أول 5 دقائق فقط.
يذكر أن كيم كارداشيان سبق لها وأن حققت أرباحا خيالية في وقت قياسي، من أدوات التجميل التي تحمل اسمها، إذ أنها حصدت مبلغ 14 مليون دولار، خلال الثلات ساعات الأولى، من طرحها لعصى الكونتور التجميلية، في يونيو/حزيران 2017.
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