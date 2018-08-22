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    كيم كارداشيان ويست (يسار) وكورتني كارداشيان تصلان لحفل توزيع جوائز 2018 CFDA Fashion للأزياء في متحف بروكلين، نيويورك 4 يونيو/ حزيران 2018

    شاهد... كيم كارداشيان متهمة بالسرقة

    © AFP 2018 / Angela Weiss
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    تسعى نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان مع محاميها، حاليا، لإجراء تسوية قضية متعلقة بعطرها الخاص.

    وتم الكشف في شهر يوليو/تموز، عن رفع دعوى قضائية ضد كارداشيان (37 عاما)، والتي تتهمها فيها بسرقة شعار شركة تسويق، تدعى "فايبس" لحساب الشعار الخاص بعطرها الجديد، والذي يحمل نفس الاسم.

    ولا يتشابه شعار عطر كيم كارداشيان الجديد مع شعار الشركة في الاسم فحسب، بل أيضا في أن الاسمين متواجدين بداخل "فقاعة تفسيرية".

    وقالت شركة "فايبس ميديا" في دعواها القضائية، إن شركة كيم كارداشيان لمستحضرات التجميل، سرقت شعارها، الذي تم تسجيله في عام 2012.

    كيم كارداشيان وكيني ويست
    © AFP 2018 / Timothy A. Clary
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    ووفقا لوثائق القضية، التي حصل عليها موقع "ذا بلاست" الأمريكي، فإن شركة "فايبس ميديا" كانت على اتصال بمحامي كيم كارداشيان، وأسفرت مناقشاتهما عن "محاولة لإيجاد حل لهذه المسألة بشكل ودي".

    وأمضت كيم كارداشيان، الأشهر القليلة الماضية، في الترويج بحماس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لخط عطورها الجديد، الذي يتكون من ثلاثة روائح، هي "كيموجي فايبس" و"كيموجي شيري" و"كيموجي بيتش".

    ووفقا لموقع "تي إم زي" الأمريكي، فإن كيم كارداشيان حققت أرباحا فورية، عقب طرحها لعطورها الثلاثة، في 17 يوليو، إذ جنت 5 ملايين دولار في أول 5 دقائق فقط.

    يذكر أن كيم كارداشيان سبق لها وأن حققت أرباحا خيالية في وقت قياسي، من أدوات التجميل التي تحمل اسمها، إذ أنها حصدت مبلغ 14 مليون دولار، خلال الثلات ساعات الأولى، من طرحها لعصى الكونتور التجميلية، في يونيو/حزيران 2017.

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