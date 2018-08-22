شاهد... كيم كارداشيان متهمة بالسرقة

تسعى نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان مع محاميها، حاليا، لإجراء تسوية قضية متعلقة بعطرها الخاص.

وتم الكشف في شهر يوليو/تموز، عن رفع دعوى قضائية ضد كارداشيان (37 عاما)، والتي تتهمها فيها بسرقة شعار شركة تسويق، تدعى "فايبس" لحساب الشعار الخاص بعطرها الجديد، والذي يحمل نفس الاسم.

ولا يتشابه شعار عطر كيم كارداشيان الجديد مع شعار الشركة في الاسم فحسب، بل أيضا في أن الاسمين متواجدين بداخل "فقاعة تفسيرية".

Kim Kardashian is working on a settlement after being 'SUED for stealing Vibes logo' #Marketing @MondoPlayer [Video] https://t.co/M8VzslSvF4 pic.twitter.com/02dS1eUXUj — Sandra Giffin (@SandraGiffin) August 22, 2018

وقالت شركة "فايبس ميديا" في دعواها القضائية، إن شركة كيم كارداشيان لمستحضرات التجميل، سرقت شعارها، الذي تم تسجيله في عام 2012.

© AFP 2018 / Timothy A. Clary سؤال عن ترامب يحرج زوج كيم كارداشيان على الهواء (فيديو)

ووفقا لوثائق القضية، التي حصل عليها موقع " ذا بلاست " الأمريكي، فإن شركة "فايبس ميديا" كانت على اتصال بمحامي كيم كارداشيان، وأسفرت مناقشاتهما عن "محاولة لإيجاد حل لهذه المسألة بشكل ودي".

وأمضت كيم كارداشيان، الأشهر القليلة الماضية، في الترويج بحماس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لخط عطورها الجديد، الذي يتكون من ثلاثة روائح، هي "كيموجي فايبس" و"كيموجي شيري" و"كيموجي بيتش".

ووفقا لموقع "تي إم زي" الأمريكي، فإن كيم كارداشيان حققت أرباحا فورية، عقب طرحها لعطورها الثلاثة، في 17 يوليو، إذ جنت 5 ملايين دولار في أول 5 دقائق فقط.

يذكر أن كيم كارداشيان سبق لها وأن حققت أرباحا خيالية في وقت قياسي، من أدوات التجميل التي تحمل اسمها، إذ أنها حصدت مبلغ 14 مليون دولار، خلال الثلات ساعات الأولى، من طرحها لعصى الكونتور التجميلية، في يونيو/حزيران 2017.