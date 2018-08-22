5 دروس تعلميها من الأطفال للحصول على "زوج أليف"

تعاني الكثير من الزوجات من حيرة حول إيجاد "صيغة مناسبة" للتعامل مع أزواجهن، ولكن هذه خمسة دروس قد تساعدهن في معاملتهن بصورة مثالية، والتي تؤكد جميعها أن كل الرجال بلا استثناء، هم مجرد "أطفال كبار".

ووفقا لصحيفة "هافنغتون بوست" البريطانية، فإن هذه الخمسة دروس من الممكن أن تتعلميها من الأطفال الصغار، من أجل الحفاظ على علاقتك مع زوجك بسلاسة، ولجعل رجلك يشعر بأنه محبوب ويتلقى الرعاية، ولجعله يشعر بالرضا عن القيام بأمور صغيرة مثل التنظيف، وأنه يحب الثناء من المرأة، لتحصلي في النهاية على زوج أليف مدهش.

© Sputnik . Thomas Tkhaytsuk العلماء يكتشفون أخيرا فائدة للزواج

1- عند شعور الرجل بإحباط في المنزل، لمجرد فشله في تصليح عطل وارد في شبكة الإنترنت اللاسلكي، أو عدم نيل دوره في الانتقال بين المحطات التلفزيون بواسطة "الريموت الكونترول"، فإنه يعبس، ويضطر للجوء إلى قوة عنيفة من أجل تحقيق أهدافه، ولكن في تلك اللحظة عليك بأن تهدئيه تماما مثل الطفل الصغير.

وبمجرد شعورك أن علامات الهجوم بدأت تظهر على زوجك، سارعي بمنحه قدرا من الحب، وذلك بفرك ظهر رقبته ورأسه، واطلبي منه أن يهدأ، وأكدي له أن كل شيء سيكون على ما يرام.

Scarlet Johansson had me at "Hey big guy." @Avengers #AgeOfUltron Black Widow Calms The Hulk http://t.co/WUOWpqUD82 pic.twitter.com/CiR4pznkt9 — Monkeys Fighting Robots (@monkeys_robots) April 13, 2015

2- الرجال دائما ما يرغبون في الحصول على الأشياء دون انتظار، تماما مثل الأطفال الصغار، ويظهر هذا بشكل جلي، عندما يتواجد زوجك في متجر لبيع الأجهزة الإلكترونية، أو متجر لبيع السلع الرياضية، أو متجر لبيع السيارات، وما أن تجذبه قطعة ما حتى يصر في الحصول عليه، وحتى لو لم يكن غير قادر على تحمل كلفتها، فستبقى في ذهنه.

إن الرجال مهووسون بالألعاب، تماما مثلما كانوا صغار، ولتدارك هذه المواقف، عليك كزوجة أن تأخذيه من يده، وتخبريه أنه من أجل الحصول على هذه السيارة، أو ذلك الجهاز، أو تلك المعدات الرياضية الجديدة، عليه يكون فتى جيدا، وأن يعمل بجد أكثر حتى يتمكن من الحصول عليها في يومه الخاص، وربما في عيد ميلاده، وذلك خوفا من أن يتهور ويشتري شيئا لا يستطيع شراؤه.

3- مثل الأطفال، يحتاج الرجل أحيانا للمساعدة عند ارتداء ملابسه، فعندما يغادر رجلك المنزل للعمل ولم يضع قميصه في سرواله بشكل ملائم من الخلف، أو أنه يعتقد أن مظهره يبدو مناسبا للخروج لتناول العشاء، وهو مرتدي لقميصه الجامعي القديم وقبعته الخاصة بمباريات الكرة، فإن الأمر يتوجب منك تدخل فوري منك لإصلاح الوضع، وذلك بأن تحضري الملابس المناسبة التي يحتاجها، ثم مساعدته على ارتدائها، تماما مثل طفل صغير، لأنك إذا تركتيه يرتدي ملابسه بنفسه، فستصدمين من نتيجة عبثية تماما.

4- مثلما يحتاج الطفل الصغير للحليب، فإن الرجال في حاجة دائما إلى مشروباتهم، سواء كان ذلك الماء أو المياه الغازية، وعندما يتوق الرجل إلى مشروب ليس في يده، فإنه يغضب ويثور.

وفي المرة التالية التي ترين فيها زوجك منفعل بسبب حاجته لمشروبه المفضل، فقومي بوضعه له في كأس في يده مباشرة، حتى يهدأ ويعدل مزاجه.

5- إن ترك الرجل وحيدا في المنزل خلال عطلة نهاية الأسبوع، فمعناه أنك ستجدين منزل يعم بالفوضى العارمة، وكأن قنبلة انفجرت، كذلك الحال بالنسبة للطفل عندما تتركية بمفرده في الغرفة، وبعد عودتك إليها بعد 30 دقيقة ستجدين كابوسا حقيقيا.

يحتاج الرجل إلى الاهتمام المستمر مثل الطفل صغير، كما يحتاج إلى الانضباط، لذا ينصح أنه قبل أن تتركيه بمفرده من أجل الذهاب إلى العمل، أو القيام بنزهة مع صديقاتك، أن تضعي قواعد أساسية، فتخبريه: "أرجوك اترك المنزل بنفس الحالة التي وجدتها فيها، لا تترك المشروبات أو رقائق البطاطا في جميع أنحاء طاولة القهوة".

كما عودي زوجك أو "طفلك البالغ" على تنظيف المنزل، بعد عودة كلاكما من زيارة في نهاية المساء، ويجب أن تحولي هذه العملية إلى امتعة وتسلية بالنسبة له، بل ومن الممكن أن تكافئيه بعد الانتهاء من الأعمال المنزلية.