الألعاب الدولية للشعوب الرحل في دورتها الثالثة في قرغيزستان

تستضيف جمهورية قيرغيزستان دورة الألعاب الدولية الثالثة للشعوب الرحل، حيث ستقام مسابقات وفعاليات ثقافية على ساحل بحيرة إيسيك كول، ومن المتوقع أن يشارك في الحدث نحو 3 آلاف رياضي من 80 دولة، وسيتم دعوة زهاء 500 ممثل إعلامي من 50 دولة لتغطية الحدث.

وسيتنافس الرجال في 37 رياضة مختلفة، بينما النساء سيتنافسن في 16 رياضة.

وسيتمكن الحاضرون من رؤية عروضا في الألعاب الرياضية الوطنية والشعبية.

وسيتم إضافة اسم الفائزين بمسابقات إطلاق الأسهم من القوس التقليدي إلى كتاب الفائزين بألعاب البدو العالمية وسيمنحون لقب "المقاتل العظيم"، وسيتم إضافة الأسماء باللغتين القرغيزية والإنجليزية.

ويبلغ إجمالي مبلغ الجوائز نحو 400 ألف دولار، وسيتم توزيع 271 ميدالية ذهبية و170 فضية و229 ميدالية برونزية.

وسيتمكن السياح من مشاهدة العرض المسرحي واسع النطاق "كن من البدو" في المهرجان الثقافي العرقي الدولي، الواقع على أراضي رائعة الجمال، في جبال "سيميونفسكوي أوسيل".