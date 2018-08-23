بعد باربي العراق... وفاة غامضة لخبيرة تجميل أخرى

فقدت خبيرة تجميل أخرى في العراق حياتها في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، بعد أسبوع من وفاة رفيف الياسري الشهيرة بـ"باربي"، التي مازالت ظروف موتها غامضة حتى اللحظة.

أعلن مركز "فيولا" للتجميل الطبي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وتابعته "سبوتنيك"، وفاة مديرته، رشا الحسن، إثر خفقان في القلب، مساء اليوم، وسط صدمة أثارت استغراب الشارع العراقي، بشكل عام والنسائي بشكل خاص.



© REUTERS / Azad Lashkari وفاة "باربي" العراق في ظروف غامضة (صور)

ونعت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على موقع "فيسبوك"، وكذلك مركز "فيولا" الكائن بفرعه الأول في منطقة زيونة، تحديدا على طريق الواصل بين ملعب الشعب، إلى نهاية شارع الربيعي، شرقي العاصمة بغداد، وفاة مديرة المركز الشابة رشا.

ويصادف اليوم، مرور أسبوع على وفاة دكتورة التجميل، رفيف الياسري، مديرة مركز "باربي" الواقع في منطقة الجادرية، في وسط العاصمة بالقرب من جامعة بغداد، في ظروف غامضة حتى اللحظة، والتي أثار موتها فجيعة وحزن كبير بين الكثيرين من العراقيين لأعمالها الإنسانية ومعالجة المصابين بالحروق والحالات المستعصية والصعبة من التشوهات والأمراض الجلدية وغيرها.