بعد باربي العراق... وفاة غامضة لخبيرة تجميل أخرى

أعلن مركز "فيولا" للتجميل الطبي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وتابعته "سبوتنيك"، وفاة مديرته، رشا الحسن، إثر خفقان في القلب، مساء اليوم، وسط صدمة أثارت استغراب الشارع العراقي، بشكل عام والنسائي بشكل خاص.
ويصادف اليوم، مرور أسبوع على وفاة دكتورة التجميل، رفيف الياسري، مديرة مركز "باربي" الواقع في منطقة الجادرية، في وسط العاصمة بالقرب من جامعة بغداد، في ظروف غامضة حتى اللحظة، والتي أثار موتها فجيعة وحزن كبير بين الكثيرين من العراقيين لأعمالها الإنسانية ومعالجة المصابين بالحروق والحالات المستعصية والصعبة من التشوهات والأمراض الجلدية وغيرها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)