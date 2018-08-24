جسد الزعيم المصري جمال عبد الناصر… وفاة ممثل أردني إثر حادث سير

فقدت الساحة الفنية الأردنية مساء أمس الخميس الممثل ياسر المصري الذي توفي إثر حادث سير في مدينة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان عن عمر ناهز 48 عاما.

ونقلت المؤسسة الصحيفة الأردنية (الرأي) عن نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب قوله "ياسر المصري انتقل إلى رحمته تعالى في مستشفى الزيتونة في الزرقاء بعد تعرضه لحادث سير في ضاحية مكة في الزرقاء".

الفنان الراحل ياسر المصري تبرع بمساعدة أحد جيران شقيقه.. فكان القدر

أورد بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفقيد تبرع أن يساعد جيران شقيقه وهو بزيارة له في تشغيل "تعشيق" باص معطل على منحدر، فكان القدر ان يتوفى بذلك

وكانت خاتمته بعمل طيب وخير. pic.twitter.com/9Kch6D2zYJ — الرأي — أخبار الأردن (@alrai) August 23, 2018

وأضاف "الفن الأردني خسر اليوم بوفاة الفقيد ياسر المصري أحد أعمدته، الذي كان له حضور كبير على الساحتين المحلية والعربية".

يذكر أن الفنان الراحل قد حاز على جائزة الدولة التشجيعية مناصفة مع الفنان منذر رياحنة في العام 2009، وفي العام 2016 كرمته جامعة عمان الأهلية بيوم المسرح العالمي.

ولد المصري في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970 وحصل على بكالوريوس العلوم الموسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى.

بدأ مشواره الفني في سبعينات القرن الماضي من باب المسرح فقدم مسرحية (كلاكيت) بمهرجان مسرح الشباب الذي نظمته رابطة الفنانين الأردنيين.

الرأي: نعى ننقيب الفنانين حسين الخطيب الممثل الأردني القدير ياسر المصري،الذي قضى مساء اليوم اثر حادث سير تعرض له مساء اليوم في مدينة الزرقاء في #الأردن..المصري ابرز اعماله مسلسل نمر بن عدوان..والفقيد المصري زوج الزميلة الصحفية في صحيفة الرأي نسرين الكرد. pic.twitter.com/QA0bfCRH3v — جاسر الصقري (@jasseralsagri) August 23, 2018

ونال شهرته من خلال المسلسل التلفزيوني البدوي (نمر بن عدوان) ليشارك بعد ذلك في عشرات المسلسلات مثل (ذي قار) و(زمان الوصل) ودعاة على أبواب جهنم) و(الفرداوي) و(الطوفان) و(رجال الحسم).

اتسع نطاق شهرته مع ذهابه إلى مصر حيث شارك في فيلم (كف القمر) مع المخرج خالد يوسف والذي عرض في 2011 والجزء الثاني من مسلسل (الجماعة) الذي جسد فيه دور الزعيم المصري جمال عبد الناصر.