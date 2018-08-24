بيزنيس إنسايدر: زيت جوز الهند "سم حقيقي"

قالت البروفيسور في مدرسة الصحة العامة هارفاد والأخصائية في علم الأوبئة، كارين ميهلس، إن زيت جوز الهند له شعبية كبيرة بين مؤيدي نمط الحياة الصحية والذي يعتبر منتج مفيد للغاية، ولكن في الواقع هو يضر بالصحة.

وبحسب موقع بزنس إنسايدر، تحدثت الخبيرة عن هذا المنتج الذي يستخدم بكثرة في الغرب ووصفته ب"من أسوأ ما يمكن أن يؤكل".

وفقا لها، زيت جوز الهند هو 80 ٪ يتكون من الدهون المشبعة، وهذا ضعف ضعف شحم الخنزير و 60 ٪ أكثر من دهون لحوم البقر. هذه الدهون تزيد من مستوى "الكولسترول السيء" ، وهذا يؤدي إلى تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويوجد أيضا أخصائيين أخرين لهم نفس الرأي، ففي العام الماضي نشر جمعية أمراض القلب الأمريكية معلومات تفيد بأن الأمريكيين بدأوا بشراء زيت جوز الهند بكثرة تحت تأثير الإعلانات، على الرغم من أن 37% فقط من خبراء التغذية يعتبرونه غذاء صحيا.

ويعتقد معظم الخبراء أن زيت جوز الهند يمكن استهلاكه، ولكن بكميات صغيرة، لأنه منتج يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة. وأنه لا يجب تصديق الإعلان بشكل أعمى، حتى إذا أكد مشاهير أن لزيت جوز الهند فائد كبيرة.