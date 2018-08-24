عودة التحذيرات من تفشي فيروس "النيل الغربي"

حذرت سلطات الصحة في إيطاليا من تفشي فيروس "النيل الغربي" في جنوب أوروبا بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي صيف العام الجاري.

ونقلت مجلة "فوكاس" عن وزارة الصحة الإيطالية قولها بأن الفيروس ظهر في صيف العام الجاري قبل الموعد المتوقع له، كما ظهر فيروس آخر يدعى USUTU وكلاهما ينتقل عن طريق الباعوض ويمكن أن يسببا أعراضا مرضية خطيرة.

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وينتقل فيروس النيل الغربي على امتداد مجرى نهر بو وفروعه، وينتقل عبر مسافات طويلة من خلال الطيور التي تصاب بالمرض بدورها عن طريق الباعوض، ويسبب الحمى التي يمكن أن تتطور إلى أعراض عصبية شديدة تسبب الموت في قليل من الحالات.

ولا ينتقل فيروس النيل الغربي من أنسان إلى إنسان، بل تنتقل إلى الإنسان عند تعرضها للدغات الباعوض وخاصة الباعوض من نوع "كولكس"، والذي تتغذى في الأساس على دماء الطيور التي تمثل المنبع الرئيسي للفيروس، كما تتعرض الثديات الأخرى غير الإنسان إلى الإصابة بالمرض ذاته عن طريق الباعوض.

وصرح الأطباء بأنه 20% من حالات الإصابة تصاب بأعراض الحمى والصداع والغثيان والتقيؤ، وآلام في العضلات، وفي حالات نادرة تبلغ نسبتها 1% من الإصابة يمكن أن يسبب أعراض أكثر خطورة.