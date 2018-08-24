الآلاف يودعون الفنان الأردني ياسر المصري إلى مثواه الأخير (فيديو وصور)

وتمت الصلاة على جثمان الفنان الراحل في مسجد الفلاح بمدينة الزرقاء، وبعدها تم دفنه في مقبرة الهاشمية.
ولد المصري في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970 وحصل على بكالوريوس العلوم الموسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى.
جنازة الفنان #ياسر_المصري 😥😣— عشير الظيم (@9FkCKxgIihYnYyq) August 24, 2018
ياقطع كبدي عليك ويابري حالي الله يرحمك ويغفر لك 💔 pic.twitter.com/U2ZI2Ucg19
بدأ ياسر المصري مشواره الفني في سبعينيات القرن الماضي من باب المسرح فقدم مسرحية "كلاكيت" بمهرجان مسرح الشباب الذي نظمته رابطة الفنانين الأردنيين.
آلاف الأردنيين يشيعون جنازة ياسر المصري في موكب رهيب https://t.co/wVxi5FvvYJ pic.twitter.com/PHJnpO2owb— المصدر ميديا (@AlmasdareMedia) August 24, 2018
وحاز الفنان الراحل على جائزة الدولة التشجيعية مناصفة مع الفنان منذر رياحنة في 2009، وفي 2016 كرمته جامعة عمان الأهلية بيوم المسرح العالمي.
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