تسجيل
00:07 25 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    حشرة اليعسوب

    "التقبيل" فيروس جديد قد يقتل الآلاف

    YouTube.com
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    كشفت دراسة طبية حديثة عن مرض خطير يسببه طفيلي، بدأ ينتشر في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، قد يتسبب في سكتات دماغية للأشخاص المصابين به.

     وبحسب صحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية، ينتقل داء ''شاغاس'' عن طريق حشرة تعرف باسم ''حشرة التقبيل'' أو ''البق المقبل''، على اعتبار أنها توجه لدغاتها على وجوه الناس بالقرب من أفواههم.

    ارتفاع غير مسبق لدرجات الحرارة في طوكيو، اليابان 23 يوليو/ تموز 2018
    © REUTERS / Kyodo
    دراسة: موجات ارتفاع درجة الحرارة والأمطار قد تشتد وتطول
    وقد انتشر المرض في أمريكا الوسطى والجنوبية، لكنه بدأ يدخل إلى الولايات المتحدة، حيث قال المصدر إن الداء أدى إلى إصابة أكثر من 300 ألف شخص.

    وذكر بيان صادر عن جمعية القلب الأمريكية، أنه إذا لم يتمكن الأطباء من التعرف على ''شاغاس'' وتشخيصه ومعالجته فقد يؤدي ذلك إلى تفشٍ مدمّر في كل أنحاء البلاد.

    ويعتبر ''شاغاس'' مرض طفيلي ينتشر في المناطق المدارية الإستوائية، ويعيش في أمعاء الحشرات قبل انتقاله إلى البشر.

    ويقول بعض الأطباء، إن الداء لا ينتشر من خلال لدغة الحشرة بل من خلال برازها، مشيرين إلى أن ''نقل البراز إلى جهة العين أو جرح معين يؤدي إلى الإصابة''.
    وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والتعب والطفح الجلدي والتورم بالقرب من مكان الإصابة.

    النوم
    © Fotolia / 2mmedia
    دراسة تحذر من قلة النوم... تصيب بشيخوخة القلب

    ويمتلك داء شاغاس مرحلتان تعرفان بالمرحلة الحادة والطور المزمن، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، تستمر المرحلة الحادة في الأسابيع أو الأشهر القليلة الأولى بعد الإصابة.

    على الرغم من وجود عدد كبير من الطفيليات المتداولة في الدم، فإن معظم الأعراض إما خفيفة أو غائبة.

    وتشمل هذه الأعراض الحمى، والصداع، والتعب، والطفح الجلدي، أو التورم بالقرب من جرح العضة، أو حيث يتم ترسب البراز أو يفرك في العين.

    خلال هذه المرحلة، هناك عدد قليل من الأدوية المضادة للطفيليات لعلاج داء شاغاس مع معدل نجاح 60 إلى 90 في المائة ، وفقا لـ "AHA".

    في المرحلة المزمنة، والتي تدخل فيها الطفيليات عضلات القلب والعضلات الهضمية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات تهدد الحياة بما في ذلك السكتات الدماغية أو السكتة القلبية.

    وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض، أن ما يصل إلى ثمانية ملايين شخص في المكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية لديهم شاغاس لكنهم غير مدركين له.

    انظر أيضا:

    دراسة: الفن طريقة جديدة لمعالجة الآلام المزمنة
    دراسة: موجات ارتفاع درجة الحرارة والأمطار قد تشتد وتطول
    دراسة تكشف قدرة المرأة على تحديد دخل الرجل في بضع ثوان
    دراسة حديثة تربط بين الربو واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط
    دراسة حديثة تثبت أن الرجال أذكى من النساء
    دراسة عبرية: مظاهرات رفض "قانون القومية" حدث نادر في تاريخ إسرائيل
    تقارير: دراسة هندسية في 2017 حذرت من حالة جسر جنوى المنهار
    الكلمات الدلالية:
    فيروس, حشرة, دراسة طبية, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مهرجان تريكولور - الاحتفال بيوم العلم الروسي في نوفوسيبيرسك
    من قبلة ثعبان لساحره الهندي إلى رقصة الرئيس بوتين في النمسا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمل إسرائيلي من الولايات المتحدة بشأن منطقة الجولان
    أمل نتنياهو في السيادة على الجولان...هل يتحقق؟
    ليموزين الرئيس الجديد
    ليموزين الرئيس الجديد
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك