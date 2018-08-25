تلك الفاكهة منقذك الوحيد من أمراض الجهاز الهضمي والقولون بعد إجازة العيد

لكن علماء من بوسطن، أشاروا في دراسة جديدة نشرها موقع "ماي دومين"، إلى أن حبة "الفراولة" واحدة، قادرة على تحسين عمل القناة الهضمية، وعلاج مختلف الأمراض المعوية.
وأوضح الباحثون أن تناول ثلاثة أرباع من كوب عصير الفراولة يوميا يعزز من نمو البكتيريا الجيدة داخل الأمعاء، ويساهم في تقوية النظام المناعي للشخص، وتحسين صحة الدماغ.
وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد تجربتها على فئران التجارب، ووجدوا أن اتباع نظام غذائي من الفراولة يعزز فقدان الوزن الزائد، كما يساهم في علاج معظم الأمراض المعوية، التي يمكن أن تصيب الشخص.
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