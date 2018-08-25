هاتف جديد ينذر بحرب... نفس مواصفات "غلاكسي نوت9" بسعر بخس

كشفت شركة "شياومي" الصينية النقاب عن هاتف ذكي جديد بمميزات عالية وسعر رخيص، من المنتظر أن يشعل حرب أسعار في السوق العالمية.

ووفقا لموقع "ذا نيوز مينيت"، زودت شياومي هاتفها الجديد "بوكو إف1" بأحدث إصدار من شريحة "سناب دراغون" وهو معالج متطور من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، وأيضا بطارية أكبر من المعتاد بقوة 4 آلاف مللي أمبير، وذاكرة عشوائية ثمانية غيغابايت رام.

ويؤكد التقرير أن هذه المواصفات، هي نفس مواصفات هاتف "غلاكسي نوت9"، إلا أن "بوكو إف1" سيكون أرخص بكثير.

وقال أحد الخبراء إن إطلاق الهاتف قد يجبر شركات أخرى على إعادة التفكير في أسعارها، كون الهاتف سيكون قويا للغاية مع بطارية ضخمة.

ومن المقرر أن يباع هاتف "بوكو إف1" بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت رام و64 غيغابايت للتخزين الداخلي، مقابل 300 دولار.

يذكر أنه من المقرر أن يتم طرح هاتف "شياومي" الجديد في الهند يوم 29 أغسطس/ آب الجاري، على أن ينطلق منها نحو 50 دولة أخرى، وفقا لتأكيدات الشركة.